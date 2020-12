Articolo »

01 dicembre 2020

01 dicembre 2020 Casale Monferrato

Per il triennio 2020-2023 Carmine Bagno eletto segretario regionale dell'associazione funzionari della Polizia di Stato Il sodalizio ha 1200 iscritti a livello nazionale

di r.m.

Carmine Bagno, dirigente del Commissariato di Casale Monferrato è stato eletto segretario della sezione regionale, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, dell'associazione che rappresenta i funzionari della Polizia di Stato. «L'associazione, apartitica, apolitica, e senza scopi di lucro, rappresenta i funzionari della Polizia di Stato e tra gli scopi perseguiti, oltre quelli di tutelare la dignità e gli interessi morali. giuridici ed economici dei Funzionari stessi, figurano quello di promuovere relazioni ed incontri con analoghi organismi, enti, istituti, fondazioni, anche di carattere internazionale ed esteri per un proficuo scambio di esperienze professionali, nonché quello di intervenire in tutte le sedi sui problemi attinenti la funzione di Polizia, fornendo il contributo della loro esperienza, anche nella elaborazione di provvedimenti legislativi». L'associazione «ispira la propria azione ai principi di libertà e di giustizia, nel quadro della difesa e del potenziamento delle istituzioni democratiche. Con la recente istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'associazione, con i suoi 1200 iscritti a livello nazionale, rappresenta circa il 60% dell'intera categoria, ed è il primo organismo sindacale dei Dirigenti della Polizia di Stato».

Carmine Bagno è stato nominato al termine delle votazioni, svolte su base provinciale ed in modalità segreta, per il rinnovo delle cariche direttive per il triennio 2020-2023: per la carica di vice segretario regionale, è stato eletto Alessandro Barone, Dirigente DIGOS della Questura di Vercelli.