24 ottobre 2020 Moncalvo

Domenica 25 ottobre La seconda domenica per la Fiera del Tartufo di Moncalvo Le pregiate trifole torneranno quindi a impreziosire i banchi di prodotti tipici

di Alessandro Anselmo

«Il carattere nazionale della nostra Fiera la rende strategica e quindi possiamo andare avanti. La nostra struttura di sicurezza è pronta a replicare il successo della scorsa settimana», con queste parole il vicesindaco Andrea Giroldo conferma la seconda domenica della 66ma edizione della Fiera Nazionale del Tartufo bianco di Moncalvo che si terrà il 25 ottobre. «Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione e della commissione per la riuscita della prima domenica - spiega il sindaco Christian Orecchia. Nonostante tutto siamo riusciti ad andare in piazza in sicurezza. Qualche trasgressore c’è stato ma si tratta di casi isolati tenuti sotto controllo dalle forze dell’ordine. Quest’anno ha richiesto uno sforzo straordinario ma essere andati in piazza è un grande risultato».

Le pregiate trifole torneranno quindi a impreziosire i banchi di prodotti tipici del territorio distribuiti su tutta piazza Carlo Alberto. Dalle 9.15 sino alle 11.30 gli espositori potranno portare le loro trifole alla mostra concorso che in quest’edizione non sarà sotto gli antichi portici ma, per rispettare i distanziamenti, sarà in uno stand apposta al centro della pizza, per essere giudicati da un’apposita commissione di esperti in dimensione, peso, profumo e struttura. Il momento più atteso alle 12.30 quando verrà assegnato lo “Zappino d’Argento”, che premierà il più bel solitario in concorso. Oltre ai tartufi singoli, potranno essere presentati anche soggetti in gruppo. Le categorie saranno due: cercatori (trifulao) e commercianti con la speranza di superare la quantità totale presentata domenica scorsa alla Commissione guidata dal presidente Michele Rampone che è stato di 3 chili e 255 grammi, un magro bottino, ma non paragonabile alle edizioni passate, vista l’emergenza sanitaria in corso.

Un’edizione atipica che ha visto i banchi degli espositori ridotti da 150 a una sessantina, tutti provenienti dall’astigiano e dall’alessandrino per sostenere così il commercio locale, e sei commercianti giunti da Patti, Messina, città con cui Moncalvo ha stretto un protocollo d’intesa che porterà a breve al gemellaggio.

Dalle 11 alle 15 è attivo il grande stand della pro loco in piazza Carlo Alberto che servirà specialità del territorio a base di tartufo, mentre i ristoranti del moncalvese sono pronti ad accogliere turisti in sicurezza.

Ingressi e come arrivare

Ingessi contingentati, massimo mille persone in contemporanea all’interno della Fiera, mascherina obbligatoria, misurazione della temperatura corporea e distanziamento sociale. Le misure anticontagio saranno ancora più necessarie domenica prossima, visto il costante aumento di positivi al Covid-19 in tutta Italia e anche nella nostra Regione. “Siamo fiduciosi visto il successo di domenica scorsa. Impiegheremo ancora più uomini, grazie alle associazioni di volontari, per controllare che tutti rispettino le norme. Abbiamo dato una dimostrazione importante: Moncalvo è in grado di rispondere con capacità e organizzazione alle sfide più difficili”, conclude Giroldo. Confermato il servizio navetta gratuito da e per il centro cittadino dalle ore 9 alle 18 senza prenotazione. La partenza è presso il supermercato Penny, la località Stazione, la Cantina Sociale e i campi sportivi, mentre l’arrivo è in piazza Romita e in via Vittorio Veneto.

Eventi collaterali

Durante la Fiera sarà possibile inoltre vedere dalle 10 alle 18 l’esposizione delle opere degli artisti moncalvese della GAM presso il ridotto del Teatro Civico, la mostra fotografica sulla tradizione del tartufo a cura di Giovanni Capello presso Palazzo Montanari, via XX Settembre, e il Museo civico di via Caccia che ospita, oltre alla mostra temporanea dedicata a Orsola Caccia del collettivo “La Masca”, l’esposizione della pergamena conservata nell’archivio comunale del decreto datato 23 marzo 1705 con cui Ferdinando Carlo Gonzaga, Marchese del Monferrato e Duca di Mantova, conferiva il titolo di città a Moncalvo.