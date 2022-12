Articolo »

08 dicembre 2022

08 dicembre 2022 Casale Monferrato

Solidarietà La Stella di Natale dell'Ail a Casale, Moncalvo e Valenza Le iniziative dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma

di r.m.

»C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la Stella di Natale Ail». Così l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma ha annunciato il ritorno dello storico appuntamento con la solidarietà.

Dall'8 all’11 dicembre ci saranno diverse postazioni in Monferrato con le Stelle di Natale Ail: a Casale in piazza Mazzini, a Valenza in piazza Gramsci, a Moncalvo in piazza del Mercato.

Inoltre, anche quest’anno si potrà ricevere la stella “Sogni di cioccolato”,, con cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole IGP Piemonte. Il contributo minimo è di 12 euro.

L’obiettivo dell’iniziativa, come ha sottolineato Ail Nazionale, «è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie». L’associazione, infatti, con le sue attività finanzia la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue, organizza il servizio di cure domiciliari per i malati ematologici che possono beneficiarne e finanzia servizi di supporto psicologico.

Inoltre, svolge attività di supporto legale e di mobilità sanitaria e sostiene le Case alloggio Ail, vicine ai maggiori Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura, oltre a sostenere scuole e sale gioco in ospedale per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna.

Chi volesse prenotare la Stella o ricevere maggiori informazioni sulle iniziative dell’Associazione può contattare Roberta Beia al n. 3338231138 o scrivere a RBeia@ospedale.al.it.