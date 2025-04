Articolo »

Ambiente e territorio Passeggiata ecologica a Camino e frazioni L'iniziativa promossa da associazione "Il Picchio" e Comune

di Massimo Iaretti

Una delle caratteristiche che rendono un territorio accogliente sotto il profilo turistico è quella del decoro e della pulizia. Per questo a Camino (comune dove l’amministrazione spinge molto sotto l’aspetto della valorizzazione del territorio) è da sedici anni che viene organizzata una passeggiata ecologica.

A coordinare l’evento, che si è svolto nei giorni scorsi, è stata l’associazione Il Picchio in collaborazione con il Comune che da sempre lavora con il Parco del Po piemontese, Cosmo con mezzi e personale e, dall’edizione 2025, ha visto la presenza delle Giardie ambientali del Casalese mentre il circolo Legambiente di Casale Monferrato ha fornito i mezzi necessari all’obiettivo.

Un problema che è stato rilevato è il fatto che non si è riusciti a coinvolgere i giovani, a differenza di quanto avviene in altri distretti. Inoltre l’evento è stato anche occasione per il vice sindaco, Pier Iviglia, di fare alcune riflessioni: “I rifiuti trovati vanno dall’abbigliamento ai residui edilizi agli eletttrodomestici. E’ evidente che stiamo rincorrendo un fenomeno che vede ognuno di noi produrre quantità di rifiuti impensabile anni addietro e occorre, quindi, avere una gestione più consapevole nella gestione degli acquisti. Non è impossibile ma deve coinvolgere tutti e, soprattutto, nei piccoli centri il senso di comunità e di controllo deve prevalere. E anche gli istituti scolastici stanno facendo la loro parte”.

A questo proposito, nonostante le difficoltà e la necessità di interventi sanzionatori quando vengono individuati gli autori di sversamenti irregolari è che il Comune di Camino ha superato il limite del 65% di raccolta differenziata posto dalla Regione Piemonte, anzi per la precisione è stata toccata la quota del 69%, con 270.684 chili di rifiuti totali, dei quali 186.534 di raccolta differenziata per un totale di 737 abitanti tra il capoluogo e le frazioni.