Articolo »

Comprensorio

24 luglio 2026

24 luglio 2026 Rosignano Monferrato

Percorso annuale Gli amanti del bel canto in trasferta all'Arena di Verona Il progetto "Tutti all'Opera" coinvolge i Comuni di cella Monte, Rosignano e San Giorgio.

Il gruppo che ha partecipato alla trasferta all'Arena di Verona

di r.m.

Il Gruppo intercomunale di Rosignano di appassionati del "bel canto" - guidato da Orietta Cassini e Viviana Imarisio - ha concluso il suo percorso annuale con una trasferta all’Arena di Verona co-finanziata dall'Unione dei Comuni di Cella Monte, Rosignano Monferrato e San Giorgio Monferrato. Il progetto "Tutti all'Opera", che da alcuni anni ormai riunisce un folto gruppo di persone appassionate di lirica e non solo, ha completato con la trasferta veronese di sabato scorso il suo percorso annuale. Oltre 40 partecipanti hanno così potuto vivere in diretta l'emozionante "Nabucco" di Giuseppe Verdi, il dramma corale per eccellenza, nell’allestimento poetico e visionario firmato da Stefano Poda. Già si stanno peraltro progettando nuove iniziative e nuove esperienze di condivisione: il gruppo "Tutti all'Opera" a settembre riprenderà i suoi incontro presso la Biblioteca di Rosignano Monferrato e quella di San Giorgio Monferrato, intervallando bimestralmente un ulteriore appuntamento presso il Teatro Ideal di Rosignano per la visione o la sperimentazione di momenti musicali. Le tre Amministrazioni comunali di Rosignano, San Giorgio e Cella Monte, inoltre, non mancheranno di fruire della disponibilità del gruppo intercomunale "Tutti all'Opera" per le imminenti iniziative legate al progetto "Armonia" finanziato dalla Regione Piemonte e rivolto specificatamente alla terza età: iniziative che legheranno insieme musica, benessere e tradizioni. Per chi volesse avere maggiori informazioni sulle iniziative di "Tutti all'Opera" è possibile fare riferimento agli uffici dell'Unione presso il Comune di Rosignano Monferrato.