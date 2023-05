Articolo »

03 maggio 2023 Casale Monferrato

Scuola Inaugurata la nuova Impresa Formativa “Gusto CIOFS” Operante nel settore della trasformazione alimentare

di r.m.

È stata inaugurata la nuova Impresa Formativa “Gusto CIOFS” a Casale Monferrato, il nuovo spazio di formazione in assetto lavorativo operante nel settore della trasformazione alimentare dedicato alla produzione di gelati, yogurt e formaggi.

La giornata è cominciata con il consueto taglio del nastro e con la benedizione del vicario generale della diocesi di Casale Monferrato, Désiré Azogou seguita dalla visita ai locali dell’impresa formativa.

Ad aprire la ricca mattinata di interventi le parole della presidente del CIOFS-FP Piemonte ETS suor Silvana Rasello: «Mettere in impresa formativa i ragazzi permette di ridare il gusto del lavoro, il gusto di vedere un proprio prodotto, il gusto della responsabilità, il gusto di essere insieme e di fare qualcosa di positivo, di dare lo stesso gusto ai formatori che non sono solo dei trasmettitori di contenuti ma che danno esperienza di vita e di competenza».

A seguire l’assessore al Lavoro, Istruzione e Merito, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario della Regione Piemonte, Elena Chiorino è intervenuta ricordando come «realtà come questa contribuiscono a formare i professionisti che da domani contribuiranno a tenere alto il nome del Made in Italy in Italia e nel mondo: qui si imparano valori imprescindibili come etica del lavoro, rispetto dell’ambiente e inclusione, oltre naturalmente ad acquisire saperi preziosi a salvaguardia dell’artigianato e delle tradizioni della nostra antica cultura agroalimentare. Con l’impresa formativa gli studenti possono acquisire tutto ciò che serve loro per essere pronti a spendere le proprie competenze sul mercato del lavoro, in un settore che, come le statistiche evidenziano, ha fame di figure professionali altamente specializzate. Ben consapevole di questo, fin dall’inizio del mio mandato, ho voluto credere ed investire sul tema dell’alta formazione attraverso la creazione delle Academy di filiera e il potenziamento degli ITS Academy. I risultati ci confermano che Regione sta vincendo una partita fondamentale per il rilancio socioeconomico dei nostri territori: la formazione mirata e tagliata su misura per aziende e lavoratori porta a lavoro stabile, benessere economico e crescita produttiva. Stiamo restituendo al Piemonte il ruolo centrale che merita nel sistema economico della nostra Nazione».

Il direttore del CFP di Casale Monferrato, Franco Oddone ha voluto portare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo progetto ribadendo l’importanza di lavorare in rete con il territorio. Mentre il formatore Davide Santacesaria, referente dell’impresa “Gusto CIOFS”, partendo della sua esperienza ha scelto di portare l’attenzione al concetto di opportunità per tutti i soggetti coinvolti di crescere a livello umano e professionale.

È stato poi il momento dell’assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca della Regione Piemonte, Marco Protopapa, il quale ha ribadito il fondamentale apporto di una filiera attenta al rispetto e alla difesa delle materie prime del territorio per la resa di prodotti di qualità.

Il compito invece di delineare gli aspetti più specifici del progetto, eventuali sviluppi futuri e sfide è stato affidato ai referenti progettazione CIOFS-FP Piemonte ETS, Daniela Varone e Luca Piazza.

L’intervento della presidente del CIOFS-FP Nazionale, suor Manuela Robazza ha ricordato come l’impresa formativa sia una testimonianza di una scommessa che viene fatta sui giovani, sulla possibilità, partendo da qui, di realizzare qualcosa di proprio per il loro futuro.

Infine il presidente del Consiglio comunale di Casale Monferrato, Fiorenzo Pivetta, e Ercole Lucchini hanno voluto mostrare il proprio sostegno e la propria gratitudine al CIOFS-FP per lo splendido percorso intrapreso. L’evento è terminato con una degustazione preparata e servito dai ragazzi del CIOFS dei prodotti di questa impresa “Gusto CIOFS”.