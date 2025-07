Articolo »

02 luglio 2025

02 luglio 2025 Casale Monferrato

Corso C’è l’Assistente Social Media Manager grazie al For.Al Finalizzato all’apprendimento di conoscenze base delle principali piattaforme

di r.m.

La sede casalese di For.Al “A. Trevigi” ha fatto da cornice nei giorni scorsi all’evento conclusivo del corso di Assistente Social Media Manager rivolto a persone con disabilità, giovani e adulte iscritte nelle liste del collocamento mirato, finalizzato all’apprendimento di conoscenze base delle principali piattaforme social media e del loro corretto utilizzo e funzionamento.

L’evento si è svolto alla presenza degli assessori del Comune di Casale, Irene Caruso e Fiorenzo Pivetta, nonché di Barbara Zola, referente del Centro per l’impiego di Casale Monferrato, introdotti dalla responsabile di sede, Giuseppa La Rosa.

Gli allievi, che hanno frequentato con profitto il corso, hanno illustrato i lavori realizzati durante il percorso formativo, dimostrando di aver acquisito buone competenze tecniche e professionali, ottima base per un auspicabile inserimento nel mondo del lavoro.

Durante l’incontro si è altresì sottolineata la sinergia tra l’Agenzia formativa, il Comune di Casale e il Centro per l’impiego.

«Il lavoro di rete tra le varie istituzioni territoriali è indispensabile per offrire gli strumenti adeguati alle persone in cerca di occupazione, soprattutto se in condizioni di fragilità», sottolineano Alessandro Traverso e Veronica Porro, rispettivamente presidente e direttore generale di For.Al.