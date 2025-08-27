Articolo »

Cronaca

27 agosto 2025

27 agosto 2025 Casale Monferrato

A Casale e zone limitrofe Funzionano i controlli anti rave Soprattutto nel periodo di Ferragosto

di r.m.

La settimana di Ferragosto «ha visto un’intensa attività della Polizia Locale, che ha operato su più fronti per garantire sicurezza e prevenzione sul territorio. In concomitanza con il lungo ponte dell’Assunta, gli agenti hanno rafforzato i controlli nella zona di Terranova, anche alla luce dei rave illegali sventati in Lombardia nei giorni precedenti».

Lo fa sapere il Comune di Casale Monferrato: «L’azione, condotta in stretto coordinamento con l’Autorità di pubblica sicurezza locale e provinciale, ha interessato sia le principali direttrici stradali sia le aree del demanio idrico del Po, dove è stata decisiva la collaborazione degli agricoltori del territorio: un vero e proprio modello di controllo di vicinato che consente di monitorare anche le zone più isolate e difficilmente accessibili».

Sempre nell’ambito dei controlli predisposti in città, «l’attività di monitoraggio su alcune aggregazioni giovanili segnalate per disturbi in orari serali ha consentito di risalire agli autori del furto di una bicicletta di particolare valore, avvenuto circa un mese fa nei pressi di piazza San Francesco».

Grazie alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e a verifiche mirate, «sono stati identificati due minorenni residenti a Trino, convocati insieme ai genitori presso il Comando e segnalati alla Procura per i Minorenni di Torino per furto aggravato. La bicicletta non è stata recuperata, ma le famiglie si sono rese disponibili a risarcire il danno arrecato».

Un terzo episodio «ha infine impegnato gli agenti del Nucleo Infortunistica, coordinati dal Vice Commissario Roberto Giarola, durante la vigilia di Ferragosto, quando un’auto si è scontrata con una moto all’incrocio tra Viale San Martino e Via Gonzaga, provocando la caduta del motociclista, un 53enne di Trino Vercellese successivamente trasportato in ospedale. Il conducente dell’autovettura, invece di fermarsi, si è allontanato senza prestare soccorso».

«Grazie a un’immediata attività investigativa, condotta anche con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, il responsabile è stato identificato poche ore dopo: si tratta di un cittadino messicano di 47 anni residente in città, privo di patente di guida italiana e alla guida di un’auto sprovvista di copertura assicurativa. Il veicolo è stato posto sotto sequestro in attesa della confisca e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni a seguito di incidente stradale».