04 agosto 2019

04 agosto 2019 Casale Monferrato

Indiscrezione Arriverà la Croce Blu a Casale? L’associazione di primo soccorso è già operativa in Piemonte su diverse piazze (Biella, Montalto Dora, Vercelli, Santhià, Gattinara, Trivero, Varallo Sesia)

di Mattia Rossi

Arriverà la Croce Blu a Casale? Al momento non si sa ancora nulla, ma sono pressanti le voci che danno per certa l’apertura di una sede casalese dell’associazione di primo soccorso già operativa in Piemonte su diverse piazze (Biella, Montalto Dora, Vercelli, Santhià, Gattinara, Trivero, Varallo Sesia).

A confermare quelle che parrebbero essere solo delle indiscrezioni sono arrivate nella giornata di giovedì, le inequivocabili parole di due volontari secondo i quali la direzione di Croce Blu Italia avrebbe già sposato l’idea di un’apertura a Casale. Per contro, altri volontari, ci hanno detto di non aver ricevuto nessuna notizia e nemmeno di essere al corrente di tale inaugurazione.

Se le voci, e se quanto ventilato da alcuni, saranno fondate e anche a Casale ci sarà la Croce Blu, lo si scoprirà nei prossimi giorni. Di certo, l’eventuale apertura della Croce Blu, con la Croce Rossa, la Croce Bianca, la Croce Verde e la Misericordia, non potrà far mancare l’assistenza alla popolazione monferrina.