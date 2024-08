Articolo »

Comprensorio

10 agosto 2024

10 agosto 2024 Cella Monte

A Cella Monte Ecco il “borgo dei desideri” nella notte di San Lorenzo Sabato 10 agosto l’evento dei Borghi più belli d’Italia

di r.m.

Come ogni anno, Cella Monte aderisce all’evento targato Borghi più belli d’Italia per la notte di San Lorenzo.

Ricco il programma di Cella Monte per sabato 10 agosto quando si potrà partecipare, con inizio alle ore 17, al Laboratorio di lavorazioni artistiche in Pietra da Cantoni con il maestro Gian Maria Sabatini presso l’Azienda Agricola Cinque Quinti (per info e prenotazioni 379-1409381).

Dopo la cena “dei desideri” che potrà essere consumata presso i tanti locali presenti nel borgo, l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni osserverà per l’occasione un’apertura straordinaria a partire dalle ore 21.

Alle ore 22 passeggiata per il borgo illuminato da romantiche candele con animazione a cura del Collettivo Teatrale CET di Casale Monferrato (ritrovo presso San Quirico, di fronte al parcheggio).

Alle ore 23 presso il parcheggio dietro il bar Il Carpino in Regione Sardegna, l’osservazione delle stelle con gli Amici astrofili di Cella Monte e Rosignano Monferrato.

Durante tutta la serata sarà possibile esprimere un desiderio sul tema: “Un desiderio per tutelare l’ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”.

Il miglior desiderio scelto a livello nazionale vincerà una Smart Box da utilizzare in uno dei Borghi più belli d’Italia. Infine, grazie ai volontari della biblioteca Civica di Cella Monte, per tutta la giornata si terrà un bookcrossing in tanti punti del borgo in cui si potranno trovare libri a disposizione di coloro che parteciperanno alla giornata.