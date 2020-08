Articolo »

11 agosto 2020

11 agosto 2020 Fubine

Ciclismo Fubine, paese protagonista in bici durante un assolato weekend Da domani, mercoledì, la scena si sposterà a Casale Monferrato, con la carovana del Challenge Gran Monferrato

di r.m.

Ha fatto gli onori del padrone di casa nel primo weekend di corse. Stiamo parlando del sindaco di Fubine, l’onorevole Lino Pettazzi, che ha messo a disposizione dell’organizzazione della corsa il suo paese. “Un’opportunità che non mi sono voluto far sfuggire”, ci dice. “Fubine e più in generale tutto il Monferrato hanno bisogno di essere conosciuti e apprezzati da un numero sempre maggiore di persone. Paesaggi ma soprattutto persone meritevoli di eventi prestigiosi che contribuiscano a rendere sempre vivo un territorio meraviglioso”.

Per valorizzare e promuovere i luoghi a lui tanto cari, circa un mese fa Pettazzi è stato ben lieto di accettare la proposta del manager Gianni Pederzolli e del Velo Club Novarese per ospitare le prime due gare del Challenge Gran Monferrato che stava nascendo. Si sono così disputati sabato 8 agosto il Trofeo Luigi e Davide Guerci e domenica 9 il Trofeo Fubine Porta del Monferrato, corse riservate agli Elite e Under23. Racconta l’onorevole: “Hanno portato una benefica scossa e una piccola spruzzata di novità nella vita un po’ compassata – purtroppo anche a causa della pandemia – di Fubine. Proprio noi che siamo abituati ad un’estate ricca di appuntamenti, quest’anno ci siamo visti costretti a rivedere i nostri programmi”.

Nella foto di Roberto Rizza, a braccia alzate Riccardo Lucca all'arrivo

Sabato, su un tracciato veloce ma allo stesso tempo ondulato, che ha selezionato il gruppo, è Luca Colnaghi della Zalf Euromobil Désirée Fior ad imporsi. Prima attaccando in solitaria ad una ventina di chilometri dall’arrivo e poi battendo in volata Matteo Zurlo della Casillo Petroli Firenze Hoppla, l’unico tra gli avversari in grado di raggiungerlo quando ancora mancavano circa sette chilometri alla fine della corsa.

Domenica invece è stato protagonista un tracciato che si è rivelato bellissimo e molto tecnico, con uno strappo in salita nel centro storico di Fubine da affrontare più volte. Un assolo sul finire ha permesso al trentino Riccardo Lucca della General Store Essegibi F.lli Curia di staccare il gruppo e presentarsi sotto lo striscione del traguardo con un vantaggio di un minuto e trenta secondi. Con questa vittoria, Riccardo raggiunge Luca Colnaghi in cima alla classifica generale del challenge. Colnaghi mantiene la vetta in solitaria della classifica riservata ai soli Under23.

Da domani, la scena si sposterà a Casale Monferrato, dove la carovana del Challenge Gran Monferrato troverà un’altra accoglienza calorosa. Due le date da segnare sul calendario: mercoledì 12 e mercoledì 19. Si parte domani con il Trofeo papà Pederzolli, su tracciato piatto adatto alle ruote molto veloci.