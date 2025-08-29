Articolo »

29 agosto 2025 Casale Monferrato

Stanziati ulteriori 17,85 milioni di euro Amich: «Il Governo sostiene il Piemonte e le province colpite dall’alluvione» Per eventi del 15-17 aprile

di r.m.

«Ringrazio il Governo Meloni e il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci per il supporto concreto ai territori del Piemonte, tra cui le province di Alessandria, Asti e Vercelli, colpite dagli eventi alluvionali del 15-17 aprile 2025», dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Enzo Amich.

Il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori 17,85 milioni di euro per interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza, come annunciato da Palazzo Chigi, a favore delle aree colpite in varie province della nostra regione, tra cui Alessandria, Asti e Vercelli.

«Questo intervento dimostra la vicinanza dell’esecutivo ai cittadini piemontesi. Anni di gestioni inadeguate, segnate da un ambientalismo ideologico, hanno reso il nostro territorio particolarmente vulnerabile. Fratelli d’Italia si impegna a sostenere le comunità locali, promuovendo opere di sicurezza e rilancio, grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo», conclude Amich. ‎