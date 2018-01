Articolo »

Sport

21 gennaio 2018

21 gennaio 2018 Casale Monferrato

Serie D: i rigori condannano il Casale. Trino e Bonbon Lu ancora in vetta

di r.m.

Dopo la vittoria infrasettimanale il Casale cade in casa contro il Borgaro ed è una brutta sconfitta. Nella ripresa gli episodi decisivi con il vantaggio dei torinesi su calcio di rigore poi nel finale l'opportunità di arrivare al pari ancora dal dischetto e Cardini si fa respingere la conclusione. La classifica dei ragazzi di Melchiori resta complicata soprattutto se non si cambierà atteggiamento nella partite casalinghe in cui la vittoria manca addirittura da inizio ottobre.

Negli altri campionati il Trino pareggia in casa ma conquista la vetta in solitario, bene in Prima la capolista Bonbon Lu e Fulvius mentre in Promozione sconfitta di misura per la Valenzana Mado. Infine nel derby di andata di Coppa Piemonte vittoria per 2-1 della Stay O Party sul Monferrato.