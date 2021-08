Articolo »

Sport

06 agosto 2021

06 agosto 2021 Casale Monferrato

Basket Alla JBM Novipiù arriva Leonardo Okeke in prestito dal Tortona Interessante ala classe 2003 giocherà a Casale per crescere in Serie A2. Ha giocato nel College Borgomanero e in Serie B con la Mamma Oleggio

di p.z.

La Novipiù JB Monferrato ha ufficializzato l’accordo con il Derthona per il prestito annuale di Leonardo Arinze Okeke, interessante giocatore di prospettiva che era nel mirino di diverse società di Serie A. Acquisito il suo cartellino, la Bertram, grazie al rapporto di collaborazione con la JBM, lo ha girato a Casale per consentirgli di fare esperienza nella seconda serie nazionale.

Nato a Monza nel 2003, Okeke cresce nel settore giovanile del College Borgomanero. Nella stagione 2019/2020 l’ala di origini nigeriane fa il suo debutto nei campionati senior partecipando alla C Gold con il club novarese. La consacrazione definitiva arriva però nella stagione successiva con la promozione in Serie B al termine della sfida con Messina e la vittoria del campionato U18 Eccellenza Regionale. Nella finale contro la Novipiù Campus Piemonte, disputata al “PalaFerraris” di Casale, Okeke è protagonista di una prestazione maiuscola segnando 33 punti. Nella stagione 2020/2021 scende anche in campo con la Mamy Oleggio in Serie B collezionando 7 presenze (4.9 punti e 5.1 rimbalzi di media).

«Siamo soddisfatti di avere raggiunto l’accordo per il prestito di Leonardo Okeke, uno dei prospetti più interessanti a livello nazionale che è stato fortemente cercato e voluto dalla proprietà di JBM e da tutto lo staff e cercheremo di lavorare per contribuire al suo sviluppo come giocatore - dice Giacomo Carrera, G.M. della JBM - Ringraziamo il dottor Gavio, il presidente Picchi, coach Ramondino e il Derthona Basket per avere riposto fiducia nel nostro lavoro per sviluppare le potenzialità di Okeke e ci congratuliamo con College Borgomanero per l’ottimo lavoro svolto nel crescere i ragazzi nel loro settore giovanile».

Questo invece il commento di Marco Picchi, presidente del Derthona Basket: «Abbiamo chiuso le nostre operazioni di mercato in entrata con la firma di Leonardo Okeke nell’ottica di coniugare investimenti in prospettiva futura accanto agli arrivi di giocatori già pronti per la Serier A. La valutazione fatta insieme allo staff tecnico ci ha portato a considerare una sua collocazione in A2 per il primo anno di contratto e il progetto tecnico e societario della JBM risponde pienamente al profilo e alle esigenze sia del nostro club che di Leonardo con l’auspicio che una stagione in A2 possa essere un’ottima “palestra” per un ragazzo dal grandissimo potenziale».

La preseason della JBM inizierà mercoledì 18 agosto con il primo allenamento di risveglio muscolare agli ordini del preparatore Francesco Gioia. I giocatori saranno in città già dal 16 per le visite mediche e gli aspetti di natura logistica. A giorni, intanto, sarà reso noto il calendario della A2.