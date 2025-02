Articolo »

28 febbraio 2025

28 febbraio 2025 Casale Monferrato

Il Monferrato - Stat La “Crociera del Giubileo” sta per iniziare Partenza alle 13 di sabato 1° marzo da piazzale Pia

di r.m.

Tra poche ore si parte e chi scrive sarà (rigorosamente per lavoro intendiamoci) a bordo della Costa Toscana, insieme ad altri 50 “Monferratini”, come si definiscono per tradizione i partecipanti alla crociera de Il Monferrato (partenza alle 13 di sabato 1° marzo da piazzale Pia alla volta d Savona, poi imbarco, ndr)).

Personalmente sento la responsabilità della storia: questa è la quarta volta che ho il compito di fare la cronaca in diretta dell’iniziativa nata nel 2002 da un’idea di Paolo Pia, CEO del Gruppo Stat, della famiglia Giachino, editori del Monferrato e di Luigi Angelino conista di bordo che Pia ha soprannominato “ammiraglio”; viaggi che sono stati in grado di unire indissolubilmente la nostra testata al principale player di viaggi del territorio e a un colosso come Costa Crociere. Un sodalizio che da quel primo itinerario sulla Costa Vittoria ha visto oltre venti scorribande su tutti i mari del globo, dall’India alla Norvegia, dalle Canarie ai Caraibi.

Ma la rotta che stiamo per percorrere nella nostra “Crociera del Giubileo” ricalca quella del 2005, quando 300 Monferratini vennero salutati “Urbi et Orbi” da Papa Benedetto XVI affacciato in Piazza San Pietro.

Un evento che certamente non potrà ripetersi quando saremo a Roma il 7 marzo (a proposito un augurio di pronta guarigione al Santo Padre), ma di cui cercheremo in tutti i modi di essere degni. In questa tappa la Stat offre ai croceristi una visita dettagliata della Camera dei Deputati grazie all’interessamento dell’onorevole Enzo Amich, mentre all’arrivo in San Pietro saremo ricevuti dal cardinale Giuseppe Versaldi. Insomma, anche stavolta ci saranno parecchie cose da ricordare.

Intanto per una settimana viaggeremo sull’ammiraglia di Costa Crociere che tutta l’Italia (Tutta l’Italia, Tutta l’Italia…, scusate ormai parte in automatico) ha potuto ammirare ancorata nella rada di Sanremo durante il Festival.

Una città galleggiante di oltre 186 mila tonnellate che ci porterà a Marsiglia, Barcellona, Palma de Majorca, Palermo e Civitavecchia. Dopo Roma si prosegue per Todi e Assisi, perché il lato “spirituale” di questa crociera ci accompagnerà per tutto il viaggio.

In valigia mi è stato raccomandato di mettere un completo elegante per la serata di gala, un capo bianco per la cena in bianco, un abbinamento tricolore per quella dedicata ai colori nazionali e uno nero e rosso per la serata spagnola.

Armocromie un po’ difficili da ottenere per chi come me ha nel guardaroba solo magliette di Guerre Stellari. Farò il possibile anche perché in valigia deve rimanere spazio per un certo numero di incisioni di Laura Rossi, l’artista casalese che ha sempre accompagnato le crociere con una propria opera legata ai luoghi visitati.

In questa crociera l’immagine è quella di una formella di marmo che si trova nei giardini vaticani, probabilmente dai tempi della realizzazione dell’attuale basilica dalla “Veneranda fabbrica”. Rappresenta la Tiara Papale e le chiavi di San Pietro a cui l’artista ha aggiunto il logo del Giubileo 2025.

Le stampe vanno al Comandate della Costa Toscana Tihomir Muzic, al Guest relation Costa Crociere Pompeo Cavallo e agli altri vip che incontreremo, mentre lo stesso soggetto sarà anche sul piatto che tutti i Monferratini riceveranno al termine del viaggio. Ceramiche d’autrice e c’è chi le ha collezionate tutte.

Rientro sabato 8 marzo.