Articolo »
Domenica 31 agosto
Calcio, si parte con la Coppa: Casale contro Trino, in campo anche la Prima
La stagione del calcio dilettantistico inizia ufficialmente domenica con la tradizionale Coppa Italia (riservata alle categorie di Eccellenza e Promozione) che vedrà di fronte per l'ennesima volta Casale e Trino sull'impianto di Borgo San Martino (il Palli è inutilizzabile per i lavori al tappeto erboso).
Contemporaneamente parte anche la Coppa Piemonte di Prima che vedrà la Fortitudo ospitare, a Occimiano, il Felizzano, in casa sia Fulvius e Pro Palazzolo che affronteranno rispettivamente Viguzzolese e Cigliano.
L'inizio delle gare è fissato per le 15,30, orario che in questa stagione verrà utilizzato fino ad ottobre anche in campionato.
Profili monferrini
Questa settimana su "Il Monferrato"
Stefania LinguaCerca nell’archivio dei profili dal 1871!
Scroll to Top