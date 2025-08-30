Articolo »

30 agosto 2025

30 agosto 2025 Casale Monferrato

Domenica 31 agosto Calcio, si parte con la Coppa: Casale contro Trino, in campo anche la Prima

di r.m.

La stagione del calcio dilettantistico inizia ufficialmente domenica con la tradizionale Coppa Italia (riservata alle categorie di Eccellenza e Promozione) che vedrà di fronte per l'ennesima volta Casale e Trino sull'impianto di Borgo San Martino (il Palli è inutilizzabile per i lavori al tappeto erboso).

Contemporaneamente parte anche la Coppa Piemonte di Prima che vedrà la Fortitudo ospitare, a Occimiano, il Felizzano, in casa sia Fulvius e Pro Palazzolo che affronteranno rispettivamente Viguzzolese e Cigliano.

L'inizio delle gare è fissato per le 15,30, orario che in questa stagione verrà utilizzato fino ad ottobre anche in campionato.