28 giugno 2025 Serralunga di Crea

Domenica 29 giugno a Crea Angsa: nuova Staffetta Blu per l’autismo «Stile di vita sostenibile rafforzando il senso di comunità»

di r.m.

Nuova edizione della Staffetta Blu per l’autismo domenica 29 giugno a Crea con Angsa Casale. Pausa estiva per i progetti che riprenderanno in autunno. A settembre torna Active Learning, progetto rivolto ai bambini e sostenuto dal Fondo di Solidarietà Comunale che ha visto la realizzazione di attività educativo-motorie sia in palestra che in piscina.

Nuove date autunnali sono previste anche per le attività supportate dalla DGR 22-6179/22: Siblings, progetto rivolto ai fratelli e alle sorelle di persone con disabilità, e Social Skill Training, dedicato a giovani adulti nello spettro dell’autismo. Ma torniamo all’ultimo appuntamento di stagione del progetto “bluMun. In cammino verso la Vita Indipendente”: è la Staffetta Blu per l’autismo, progetto interregionale promosso da Angsa (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) che favorisce la mobilità dolce e l’escursionismo come forma di dialogo e coinvolgimento con le comunità dei territori coinvolti.

«Il filo conduttore dell’edizione 2025 è il Cantico delle Creature di S. Francesco, patrono d’Italia, di cui ricorre l’ottavo centenario. Oltre a ricordarci l’importanza della tutela del creato, questo testo porta con sé la forza ed attualità del messaggio francescano di pace, amore per la natura e inclusione. Valori che, insieme alle tematiche del camminare – elemento caratterizzante della vita del santo – sono alla base della Staffetta. La manifestazione lega tutte le regioni con una “striscia blu” e rappresenta un momento di socializzazione per i ragazzi, oltre che di mobilitazione e visibilità per le associazioni Angsa, sia a livello locale che nazionale, richiamando l’attenzione sul tema dei disturbi dello spettro autistico», fanno sapere i promotori.

La “Staffetta Blu in Piemonte”, che vede il patrocinio di Anci, Città di Casale Monferrato e Comune di Ponzano Monferrato si svolgerà domenica 29 giugno, con la partecipazione di bambini e ragazzi con autismo, familiari, amici, sostenitori e volontari afferenti ad Angsa Casale. Come sempre saranno presenti operatori della Cri Sezione di Casale Monferrato e gli amici dell’associazione Il Picchio. Questa edizione si arricchisce della rappresentanza di Anffas, Agesci Gruppo Scout Casale 1, AttivaMente e Asl Al. Il gruppo sarà accompagnato da Thomas Franceschetti, guida Escursionistica Ambientale GEA Piemonte. Ritrovo presso il Santuario di Crea e partenza dei camminatori dopo la distribuzione delle magliette blu alle ore 9,30. Il percorso, ad anello di circa 7,5 km, è pensato per essere accessibile a tutti. «La nostra staffetta rappresenta un gesto concreto di inclusione e di attenzione verso le persone con autismo e le loro famiglie».

«Partecipare alla Staffetta Blu significa contribuire a una causa importante, promuovere uno stile di vita sostenibile e rafforzare il senso di comunità. È un’occasione per stare insieme, sensibilizzare e fare la differenza, anche con piccoli gesti. La partecipazione è gratuita». Per maggiori informazioni angsacasale.it, oppure 388 981 0119 o angsacasale@gmail.com.