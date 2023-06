Articolo »

13 giugno 2023

13 giugno 2023 Casale Monferrato

La terza tappa da Priocca a Magenta Il Giro d'Italia Under 23 transita in Monferrato

Il corridore monferrino Stefano Rizza (Hopplà Petroli Firenze)

di Alfredo Colella

Per la gioia dei suoi tanti appassionati, il Giro d’Italia di ciclismo bacia ancora una volta le terre monferrine: dopo il mese scorso con i professionisti, ora è il turno degli Under 23, di scena in Piemonte per le prime tre tappe del Giro Next Gen (nuova denominazione della corsa riservata ai giovani Dilettanti). La più prestigiosa gara a tappe del calendario mondiale di categoria è partita da Aglié domenica 10 giugno con una cronometro di 9,4 km vinta nettamente dal belga Alec Segaert del Team Lotto Dstny, nel 2022 campione europeo e argento mondiale di questa specialità. Lunedì 10 giugno la seconda frazione tra le colline delle Langhe è stata appannaggio del belga Gil Gelders della Quick-Step Devo (recente vincitore della Gand Wevelgem U23), mentre martedì 13 nella terza tappa la carovana di ciclisti partirà da Priocca, nel Cuneese, per arrivare al traguardo di Magenta. Il Giro si concluderà domenica 18 a Trieste con l’arrivo dell’ottava tappa.

La terza frazione è sicuramente adatta alle ruote veloci del gruppo, anche se prevede un breve passaggio tra i saliscendi di Abbazia di Masio, Felizzano, Quargnento, Lu (dove è posto l’unico GPM di giornata), Mirabello e Giarole, per proseguire poi verso la Lomellina. Per coloro che vorranno assistere al passaggio dei corridori, l’appuntamento è fissato circa alle 13,30 ad Abbazia di Masio, alle 14 a Lu e alle 14,15 a Giarole.

Tra i favoriti per la vittoria finale inseriamo i due norvegesi del team olandese Jumbo Visma Development, Johannes Staune-Mittet (secondo al Tour de l’Avenir 2022) e Strand Hagenes, il belga William Junior Lecerf della Quick-Step Devo e il tedesco Hannes Wilksch del Tudor Pro Cycling, gli scalatori britannici Lukas Nerurkar e Finlay Pickering del Trinity Racing. Curiosità attorno al portoghese Antonio Morgado della Hagens Berman Axeon, al primo anno tra gli Under23 ma capace di fare incetta di vittorie lo scorso anno tra gli Juniores (tra cui il prestigioso Giro della Lunigiana). Gli italiani andranno a caccia di tappe e cercheranno di centrare la top ten generale, anche se non sono escluse liete sorprese per quanto riguarda i nostri colori.

Unico corridore rappresentante del territorio monferrino è Stefano Rizza, alla sua seconda partecipazione: nel 2021 vestiva i colori dei casalesi LAN Service-Zheroquadro, oggi gareggia per la Hopplà Petroli Firenze. Dotato di un buono scatto in velocità e di resistenza sulle salite non estreme, Stefano punta a ben figurare, forte ora di una maggiore esperienza acquisita in due anni di militanza e una dozzina di piazzamenti tra gli Under 23. Per lui l’edizione 2021 si concluse con una posizione di centro classifica nella generale, con al suo attivo una top ten di tappa nella speciale graduatoria riferita ai debuttanti.