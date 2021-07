Articolo »

Cronaca

24 luglio 2021

24 luglio 2021 Candia Lomellina

Ieri sera, venerdì Incidente tra Terranova e Candia: morto un 29enne La vittima è Andrea Canone

di Mattia Rossi

Tragedia, nella serata di ieri, venerdì, tra Terranova e Candia, poco dopo il confine tra Piemonte e Lombardia. In un incidente stradale, mentre viaggiava in sella alla sua moto, è morto un 29enne, originario di Trino ma residente a Casale. La vittima è Andrea Canone.

Il giovane centauro, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tirato dritto in una curva andando a impattare irrimediabilmente contro il guard rail. Sul posto il 118 proveniente da Casale e i Carabinieri della stazione di Zeme.

Cosi lo ricorda il sindaco di Trino Daniele Pane: "Quando un ragazzo di 29 anni se ne va in questo modo, non ci resta che pregare per lui, per la sua famiglia e per tutte le persone che gli volevano bene". Gli fa eco il vicesindaco di Asigliano, nonché collega, Lillo Bongiovanni: "Ricordo il tuo sorriso in ufficio da me eri un ragazzo d'oro. 29 anni e tutta una vita ancora da respirare".