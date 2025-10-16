Articolo »

Scuola

16 ottobre 2025

16 ottobre 2025 Casale Monferrato

Iniziativa Paglieri e For.Al insieme per formare i talenti della profumeria italiana Consegnate tre borse di studio alle studentesse del primo corso di alta profumeria

di r.m.

Si è tenuta presso la sede del Gruppo Paglieri la cerimonia di consegna delle tre borse di studio destinate alle studentesse del primo corso di Alta Profumeria promosso da For.Al, in collaborazione con Associazione Per Fumum, ISIPCA e con il sostegno dell’Università del Piemonte Orientale.

Le borse, del valore di 5.000 euro, sono state assegnate a Viola Lisino, Irene Segnan e Flaminia Comolli, tre giovani che rappresentano il futuro della profumeria italiana.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un percorso di alta formazione unico in Italia, capace di unire competenze scientifiche e sensibilità artistiche, per preparare una nuova generazione di esperti pronti a raccogliere la sfida dell’innovazione nel settore della profumeria.

Il progetto dell’Alta Scuola di Profumeria rappresenta un passo importante nel rafforzamento dell’offerta formativa del territorio, costruendo un ponte tra formazione e mondo del lavoro.

Paglieri, che da anni collabora con scuole e università per la valorizzazione dei percorsi tecnico-professionali e che da sempre mantiene un forte legame con il territorio - contribuendo al suo sviluppo economico, occupazionale e culturale - conferma così il proprio impegno nel mettere a disposizione esperienze, competenze e opportunità concrete per i giovani.

“Per Paglieri sostenere la formazione significa investire nelle persone e nel futuro del territorio – dichiarano Debora Paglieri e Fabio Rossello, CEO di Paglieri. Da oltre due secoli crediamo nel valore del “saper fare” italiano e nella necessità di trasmettere conoscenze tecniche e sensibilità creative alle nuove generazioni. Queste borse di studio sono un modo concreto per sostenere i giovani talenti e rafforzare quel dialogo tra impresa e formazione che è alla base di ogni crescita duratura. Siamo orgogliosi di accompagnare questo progetto e continueremo a farlo, convinti che il futuro della profumeria italiana passi anche da iniziative come questa, capaci di unire tradizione e innovazione.”

Il progetto dell’Alta Scuola di Profumeria rappresenta per For.Al un passo importante per valorizzare il sistema formativo del territorio e favorire un legame sempre più stretto con il mondo del lavoro.

Questa collaborazione con il Gruppo Paglieri è un modello virtuoso di integrazione tra competenze industriali e formazione professionale, capace di offrire ai giovani strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro e contribuire al rinnovamento di un settore che unisce scienza, arte e passione.

“Un ringraziamento speciale va al Gruppo Paglieri, partner prezioso del progetto – ha aggiunto Alessandro Traverso, presidente di For.Al. - Non solo per la generosità nel mettere a disposizione queste borse di studio, ma anche per la disponibilità concreta ad accogliere un altro studente, Giorgio, in stage. È la dimostrazione tangibile di cosa accade quando formazione e impresa dialogano davvero. Sottolineo quanto For.Al tenga a questa collaborazione - fatta sì di professionalità, ma anche di stima e amicizia reciproca - e vi confermo fin d’ora la volontà di proseguire insieme anche in vista del prossimo corso in programma per il 2026.”