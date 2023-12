Articolo »

25 dicembre 2023

25 dicembre 2023

Importante vendita Capolavoro del Brentana alle Gallerie di Venezia Dall’antiquario trinese Savio

Cena in Emmaus. Capolavoro riconosciuto dal prof. Andrea Tomezzoli

di a.mo.

Importante soddisfazione da parte dell’antiquario trinese Gian Marco Savio, che ha venduto al celebre polo museale delle Gallerie dell’Accademia di Venezia il dipinto “Cena in Emmaus” del pittore veneto Simone Brentana. Si tratta di un capolavoro, riconosciuto anche dal suo studioso prof. Andrea Tomezzoli.

Con questa stupefacente tela ci troviamo di fronte ad uno dei capolavori assoluti non solo del Brentana ma di tutta la pittura veneta tra Seicento e Settecento; un dipinto eseguito in uno stato di grazia che agli artisti non sempre (e non a tutti) capitava e capita nella vita, specialmente in antico, quando le logiche creative erano continuamente sottoposte al vaglio e all’approvazione della committenza. L’opera raffigura il momento descritto nel Vangelo di Luca (24, 14-35) in cui Cristo, poco dopo la resurrezione apparve a due dei suoi primi seguaci che stavano recandosi ad Emmaus.

Gesù si mostrò loro in veste di viandante, e i due lo riconobbero soltanto quando, fermatisi a cena in una locanda, egli spezzò il pane con un chiaro gesto simbolico riferito all’eucaristia. Il Brentana rappresenta l’episodio caricandolo di una teatralità estrema, quasi con l’intento di stratificare su di esso anche un’altra narrazione evangelica, poiché il Cristo appare rapito in una sfera di luce, con le braccia aperte e scosso da un vento improvviso che ne dispiega le vesti e i capelli, quale appare appunto nell’iconografia costante di quest’altro evento.

Come secondo il suo solito, il Brentana predilige per la conduzione pittorica il senso di un colore libero e fluido, anzi verrebbe da dire addirittura “liquido”, seppure contenuto da quel chiaroscuro solenne e coercitivo col quale il grande artista veneto soleva strutturare la forma.