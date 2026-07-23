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Economia

23 luglio 2026

Turismo Nasce 'Le Vie del Gusto', il nuovo progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Il Monferrato si racconta attraverso le sue eccellenze: prende il via il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria dedicato a turismo, cultura ed enogastronomia.

di r.m.

Un territorio non si promuove semplicemente mostrando ciò che produce. Si valorizza costruendo un racconto condiviso, capace di mettere in relazione persone, imprese, cultura, tradizioni e paesaggio.

Con questa visione nasce «Le Vie del Gusto», il nuovo progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, pensato per trasformare le eccellenze agroalimentari della provincia in un motore di sviluppo turistico, culturale ed economico.

L'iniziativa coinvolge amministrazioni comunali, associazioni, produttori, ristoratori, operatori turistici, istituzioni e stakeholder con un obiettivo ambizioso: costruire un'identità riconoscibile capace di raccontare Alessandria e il Monferrato come una delle grandi destinazioni italiane dell'enogastronomia.

Più che una rassegna di eventi, Le Vie del Gusto rappresenta un progetto strategico di marketing territoriale destinato a svilupparsi durante tutto l'anno attraverso appuntamenti dedicati alle produzioni simbolo della provincia.

Il primo capitolo sarà dedicato al tartufo. Con «Le Vie del Tartufo» cavatori, produttori, ristoratori, strutture ricettive, operatori turistici e istituzioni lavoreranno insieme per valorizzare una delle eccellenze più rappresentative del territorio, offrendo ai visitatori esperienze autentiche e coordinate.

Il progetto sarà presentato ufficialmente il 6 ottobre a Milano nel corso di una cena esclusiva riservata a giornalisti, stampa di settore, opinion leader, buyer e stakeholder del mondo dell'enogastronomia. L'evento rappresenterà il lancio nazionale dell'iniziativa e anticiperà il calendario di appuntamenti di «Ottobre Alessandrino», il contenitore che riunirà degustazioni, incontri, esperienze sul territorio, momenti culturali e iniziative dedicate alla promozione delle eccellenze della provincia.

«Le Vie del Gusto nasce dalla volontà di creare una rete stabile tra le eccellenze del nostro territorio. Crediamo che il futuro della promozione passi dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali affinché Alessandria possa essere riconosciuta come una destinazione di riferimento per il turismo enogastronomico italiano.»

Paolo Arrobbio, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: «L'obiettivo è costruire un modello permanente di valorizzazione territoriale, capace di generare nuove opportunità economiche, rafforzare l'identità del territorio e consolidare il posizionamento di Alessandria e del Monferrato tra le destinazioni di riferimento del turismo enogastronomico.»