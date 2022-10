Articolo »

11 ottobre 2022

11 ottobre 2022 Moncalvo

Al Civico Moncalvo: presentata la nuova stagione teatrale Nove spettacoli di prosa

In sala consiliare: Giuseppe Prosio, Mario Nosengo, Andrea Giroldo e Nadia Macis

di Alessandro Anselmo

Nove spettacoli dal 20 novembre al 15 aprile. La nuova stagione teatrale di prosa al Civico di Moncalvo è stata presentata lo scorso 6 ottobre durante una conferenza stampa in Comune.

“Abbiamo deciso di investire sia sull'aumento degli spettacoli, che quest'anno saranno nove, sia sulla qualità delle performance artistiche – ha detto il vicesindaco Andrea Giroldo -. Altra novità di quest'anno, che non vedrete ma ha lo stesso una grande importanza, è rappresentata da alcune attrezzature e macchinari che sono stati installati nei mesi scorsi e che renderanno le operazioni dietro le quinte più performanti. Per questo ringraziamo Orsolina 28 per la sponsorizzazione”.

Si parte domenica 20 novembre, alle 17, con “Dante tra le fiamme e le stelle”, di Matthias Martelli mentre venerdì 2 dicembre, alle 21, “ci sarà “Salto di Specie”: dalla drammaturgia di Controcanto Collettivo, un’indagine sul tema dell’empatia tra esseri viventi e sui meccanismi che ne favoriscono o ne arrestano il flusso”, ha detto Nadia Macis di Piemonte dal vivo che insieme al Comune e a Mario Nosengo di Arte&tecnica cura la rassegna teatrale.

Il nuovo anno inizia sabato 7 gennaio alle 21 con il monologo “Una ragazza come io” con protagonista Chiara Francini che si cimenta con un frizzante monologo. Il genio indimenticato di Lucio Battisti è protagonista invece dell’opera “Sì viaggiare”, domenica 12 febbraio alle 17. La stagione in abbonamento chiuderà sabato 11 marzo, alle 21, con lo spettacolo “Il Mercante di Luce”. Il protagonista Ettore Bassi metterà in scena il bellissimo e toccante romanzo scritto da Roberto Vecchioni e che narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio.

Quattro gli spettacoli fuori abbonamento: Margherita Fumero è la protagonista della commedia “Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret”, in scena sabato 17 dicembre alle 21. Le vicende di Valter Bonatti sono invece al centro di “Il Re delle Alpi”, di e con Alberto Barbi, domenica 29 gennaio alle 17. Enrico Iviglia e Erika Grimaldi accompagneranno il pubblico in viaggio attraverso la lirica sabato 25 marzo alle ore 21 con “La lirica dà i numeri”. La stagione si chiuderà il 15 aprile alle 21 con un classico del repertorio della compagnia AGAR: “Paralisi ad aria condizionata”.