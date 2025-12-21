Articolo »
Domenica scorsa
Gruppo Escursionismo del Cai di Casale: fine annata in Liguria
Sul monte Croce e monte Acuto
Domenica 14 dicembre ultima escursione dell'anno per il Gruppo Escursionismo del Cai di Casale Monferrato; meta è stata la Liguria ed in particolare le cime a ridosso di Ceriale: monte Croce e monte Acuto.
La bellissima giornata di sole si è conclusa con brindisi e panettone per augurarsi buone feste e, naturalmente, tante nuove camminate per il nuovo anno!
