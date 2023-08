Articolo »

Attualità

28 agosto 2023

28 agosto 2023 Casale Monferrato

Maltempo Permane l'allerta gialla in Monferrato «Da mercoledì la lenta risalita dei valori di pressione in quota porterà giornate stabili con nubi irregolari»

di r.m.

«Permane un livello di allerta gialla su tutto il territorio piemontese, dove potranno verificarsi locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante, forti raffiche di vento e fulminazioni in corrispondenza dei temporali più intensi».

Il maltempo non da tregua al Piemonte e al Monferrato. Il bollettino meteo di oggi, lunedì 28 agosto, parla di «un graduale spostamento verso est della perturbazione che ha interessato la nostra regione nella notte e mattinata odierna, e nel pomeriggio determina una graduale attenuazione delle precipitazioni sui settori centro-occidentali, che saranno a carattere più sparso e intermittente, ma con locali scrosci moderati, mentre permarranno ancora fenomeni intensi, anche molto forti, sul settore nord-orientale e sulla parte meridionale. I fenomeni perdureranno fino alla mattinata di domani, per poi lasciare spazio ad un generale miglioramento del tempo, seppur con nuvolosità ancora consistente. Da mercoledì la lenta risalita dei valori di pressione in quota porterà giornate stabili con nubi irregolari».