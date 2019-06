Articolo »

Scuola

Sport

07 giugno 2019

07 giugno 2019 Casale Monferrato

Scuola Campionati studenteschi di basket: Sobrero quinto assoluto in Italia Una grande prestazione

di r.m.

Ottimo risultato per il Piemonte alle finali nazionali dei campionati studenteschi di basket a Treviso: la squadra maschile dell’Istituto Sobrero di Casale si classifica quinta in Italia. Nel “Sobrero”, con il prof Giampiero Poletti, ci sono Pietro Avonto, Edoardo Evangelisti, Enrico Feng e Luca Valle.

Alle finali nazionali, sono presenti tutte le 20 regioni: vengono composti quattro gironi da cinque squadre, con le prime due di ogni girone che si qualificano ai quarti, mentre le altre dodici sono eliminate.

Il Sobrero, nella prima parte del torneo, vince contro la compagine della Campania e del Molise, pareggia contro la Sardegna e perde contro il Trentino. A questo punto la squadra è qualificata per i quarti di finale dove vince contro la Lombardia ma perde contro Emilia e Marche, team che arrivano al termine del torneo prime e seconde assolute in Italia. Risultato finale: quinti assoluti in Italia.