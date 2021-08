Articolo »

Scuola

14 agosto 2021

14 agosto 2021 Casale Monferrato

Scuola Il “Balbo” scrive all’Ordine dei Medici per l'attivazione di un iter di concessione della sperimentazione biomedica Istituito un percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”

di r.m.

Riceviamo dall'Istituto Balbo il comunicato con cui il polo di istruzione coordinato da Riccardo Calvo annuncia di aver partecipato ad un importante bando governativo.

Su richiesta delle diverse componenti scolastiche (insegnanti, alunni, genitori, ex allievi), l’Istituto Superiore “Balbo” ha deciso di cominciare quell’iter amministrativo per l’ottenimento nell’a.s. 2022-2023 dell’ambito percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”

Il bando ha cadenza annuale; per partecipare è requisito fondamentale che la scuola candidata sia in una provincia in cui l’Ordine dei Medici provinciale aderisca.

La scuola ha, pertanto, chiesto alla sezione provinciale alessandrina dell’Ordine di prendere in considerazione l’opportunità con una collaborazione comune che porterà alla candidatura del “Balbo”.

La richiesta nasce da un’esigenza forte del territorio casalese e della scuola: esigenza dimostrata dagli argomenti che riassumiamo brevemente.

Negli anni sono sempre di più gli alunni del “Balbo” che si iscrivono ai test tentando di accedere alle facoltà dell’area sanitaria e biomedica e riuscendovi in moltissimi casi. Questa forte motivazione è molto marcata nei licei ammessi alla sperimentazione, motivo per cui si è già da anni intrapreso un percorso di potenziamento della materie scientifiche in orario curricolare (sia con attività laboratoriali, sia con contenuti teorici). L’intento più generale è quello di potenziare le competenze scientifiche di base, di curare l’orientamento post-diploma e di abituare i ragazzi e le ragazze (moltissime quelle interessate a queste attività dell’area STEM) alla forma mentis delle scienze e alla sperimentazione scientifica.

Al di fuori dell’orario scolastico, poi, si organizzano da anni corsi specifici per l’apprendimento delle modalità e dei contenuti dei test d’ingresso: è in quest’ottica che si collabora anche con la Facoltà di Scienze Naturali dell’Università del Piemonte Orientale (sede di Alessandrina), che si visita stabilmente l’Istituto “Mario Negri” e che si sono svolte attività di alternanza scuola-lavoro nei laboratori analisi dell’ASL-AL.

Dalle richieste delle famiglie e dall’analisi dei bisogni che svolgiamo annualmente, siamo convinti della necessità di formazione specialmente di medici di base per il comprensorio casalese con molti anziani e con molti fragili che vanno seguiti (e a Casale, tra l’altro, manca il reparto di Psichiatria).

La sperimentazione assistista e autorizzata da parte del Ministero, dopo aver toccato con mano la validità dei percorsi attivati internamente, sarebbe un’opportunità notevole per i rafforzare i rapporti tra scuola, territorio, centri di ricerca e mondo della medicina (facoltà ora presente anche ad Alessandria), specie nella congiuntura attuale della gestione e della conoscenza del post-COVID (nella quale molti alunni cha si erano immatricolati in passato a facoltà diverse, da quelle dell’area sanitaria all’ingegneria biomedica, intuiscono sempre più la validità a lungo termine e la ricaduta positiva della loro scelta per la vita della società).

Per tutte queste ragioni, si ritiene che non solo la scuola, ma anche tutte le diverse realtà territoriali (provincia, comuni, volontariato, ...) possano ritenere molto utile l’investimento non solo economico, ma anche di spazi necessari per i laboratori che dovrà essere fatto e che la scuola, sin da ora, dichiara di essere interessata a realizzare anche con risorse sue proprie nel caso non sia possibile il finanziamento pubblico.