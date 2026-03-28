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Sport

28 marzo 2026

28 marzo 2026 Casale Monferrato

Campionati Italiani Duathlon Sprint Edoardo Mazzucco secondo a Imola nella Coppa Crono a squadre L'atleta casalese è salito sul podio con i compagni del team aostano Valdigne Triathlon dietro al DoloTeam di Predazzo

Il casalese Mazzucco con i compagni di squadra sul secondo gradino del podio a Imola

di Alfredo Colella

Sabato 21 e domenica 22 marzo lo splendido scenario dell’autodromo di Imola ha fatto da cornice ai Campionati Italiani di Duathlon Sprint, sulle distanze di 5 km. di corsa, 20 km. in bicicletta e 2,5 km. nuovamente di corsa. Sabato è andata in scena la prova individuale, con il triatleta casalese Edoardo Mazzucco, in forza al team aostano Valdigne Triathlon, che ha concluso al 12° posto assoluto e 3° di categoria nella gara Age Group. «I due percorsi delle frazioni a piedi si dipanavano attraverso il parco dell’autodromo e mi hanno visto arrivare sempre nel gruppetto di testa - racconta Edoardo - Durante la frazione in bicicletta, lungo il tracciato d’asfalto su cui sfrecciano le monoposto di Formula1, sono rimasto agganciato ai migliori fino a quando alcuni atleti di spicco hanno imposto un ritmo altissimo, sullo strappo all’interno del circuito. In quel preciso momento, purtroppo, mi è mancata l'esplosività necessaria a reggere il passo dei primissimi e, così come è successo a me, tutto il gruppo si è sfilacciato. Alla fine ho realizzato comunque un buon risultato, ma con la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada».

Domenica 22, nella Coppa Crono a squadre, è prontamente arrivato il riscatto per Mazzucco che, insieme al ligure Ivan Cappelli e al veneto Marco Barison, è riuscito a conquistare un bellissimo 2° posto assoluto, cedendo il passo ai ragazzi del DoloTeam di Predazzo, ma precedendo i favoriti della vigilia, i torinesi del Team Granbike.