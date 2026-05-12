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Economia

12 maggio 2026

12 maggio 2026 Alessandria

«Il territorio come forza e base del rinnovamento» Cambio di direttore alla Coldiretti Alessandria Elio Gasco subentra a Roberto Bianco

di r.m.

Cambio al vertice e nuovo direttore per Coldiretti Alessandria. Dal 18 maggio Elio Gasco assumerà ufficialmente la carica al posto di Roberto Bianco che lascia la direzione alessandrina dopo quattro anni e mezzo anni di intensa e proficua attività.

Elio Gasco, originario di Cuneo, arriva dalla Federazione Coldiretti Valle d’Aosta dove è stato responsabile regionale del CAA e successivamente Direttore Regionale dal 2019 ad oggi: in Coldiretti dal 1989, prima di arrivare in Valle d’Aosta ha ricoperto incarichi importanti come Segretario Zona in diverse realtà cuneesi e novaresi.

Il passaggio di consegne si è svolto alla presenza di Sara Paraluppi, Capo Area Organizzazione della Confederazione, e del Delegato Confederale Bruno Rivarossa che, nel presentare alla dirigenza di Coldiretti Alessandria la figura di Elio Gasco, ha sottolineato come “veniamo da anni di intuizioni geniali e straordinarie che ci vengono riconosciute dalla società” e ha ribadito come “questo avvicendamento di direzione risponda ad un rinnovamento nella continuità per far crescere il progetto economico di Coldiretti, offrendo alla base associata le risposte di cui ha bisogno e ai consumatori, con Campagna Amica, un punto di riferimento importante, continuando la battaglia per la rintracciabilità in etichetta e la difesa del vero Made in Italy”.

Ad aprire i lavori il presidente provinciale Mauro Bianco che ha ringraziato Roberto Bianco per il suo impegno in terra alessandrina: “Il mio è un ringraziamento per il percorso condiviso, per tutti i risultati che Coldiretti Alessandria ha raggiunto in questi anni di cambiamento e innovazione. Come Consiglio di Amministrazione siamo certi che, insieme a Elio Gasco, continueremo a lavorare per la crescita e la competitività del territorio”.

“E’ stato un periodo intenso, che mi ha insegnato molte cose, in primis ad apprezzare una provincia come quella alessandrina, che per me rappresentava un territorio quasi sconosciuto – ha sottolineato nel suo discorso di ringraziamento Roberto Bianco -. Ho avuto modo di confrontarmi con i problemi maggiori del Basso Piemonte: spero di aver contribuito al cammino, alla crescita e a quella rigenerazione di cui tanto parliamo in modo propositivo. La collaborazione che ho trovato è stata fondamentale, sono grato ai dirigenti, alla struttura, e a quanti mi hanno aiutato nel corso di questi anni”.

Elio Gasco ha accolto ufficialmente la carica di direttore ribadendo quanto per lui sia fondamentale lavorare “in squadra”, per un unico progetto comune: costruire la Coldiretti del futuro mettendo sempre al centro la persona, il socio e le aziende.

“Alessandria rappresenta un nuovo percorso, un’agricoltura variegata per tipologia e caratteristiche, un territorio importante per il tessuto economico piemontese, giustamente considerato uno dei granai d’Italia, dalle indiscusse potenzialità – ha affermato il neo Direttore Elio Gasco -. Dirigere una Federazione come questa è una vera e propria sfida, soprattutto in un momento congiunturale non facile. Ovviamente sarà fondamentale la collaborazione di Dirigenza e Struttura, affinché quella sinergia in cui credo, venga attuata ogni giorno e si possano così mettere in campo nuove idee e nuove strategie per essere sempre più all’altezza delle aspettative delle aziende alessandrine, in attuazione del grande progetto economico di Coldiretti, per tutelare le nostre imprese e le produzioni Made in Italy”.

Una “nuova” Coldiretti, al fianco di imprese agricole moderne, che puntano alla propria crescita sugli elementi di distintività e legame territoriale per fermare la concorrenza sleale e l’invasione dei cibi ultra processati.

“Mi metto da subito a disposizione degli associati, pronto per affrontare insieme le problematiche del settore, per condividere le sfide che ci aspettano, con l’obiettivo di conoscere le realtà imprenditoriali che caratterizzano il territorio alessandrino e puntando su una leadership che sappia coniugare esperienza, visione strategica e passione – ha aggiunto il neo Direttore di Coldiretti Alessandria Elio Gasco -. Ringrazio per la fiducia. Mi attende un percorso nuovo nel quale porterò un po’ del mio vissuto personale e del bagaglio professionale maturato in questi anni per garantire agli imprenditori il giusto reddito, riconoscendo all’impresa agricola la funzione attiva di presidio ambientale e sociale svolto sul territorio”.