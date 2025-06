Articolo »

29 giugno 2025

29 giugno 2025 Trino

Memorial a Trino Atleti del MonferratoBiker sugli scudi al “Gambino” Ottime prestazioni su un tracciato non facile

di r.m.

Domenica 15 giugno si è svolto a Trino, in località Madonna delle Vigne, la quarta edizione del Memorial Gambino Lele. MonferratoBiker ha risposto presente portando ben undici atleti a confrontarsi con bikers provenienti da tutto il Piemonte.

«Nonostante le temperature elevatissime, il tracciato si dipanava all’interno di un bosco che ha permesso ai ciclisti di correre al riparo dal sole», fanno sapere dalla società monferrina.

Nella categoria PG Giulio Galeone e Andrea Massobrio hanno monopolizzato la gara tagliando il traguardo al primo e al secondo posto.

Andrea Cappellari, nella categoria G1 ha centrato la decima posizione.

Nella categoria G2 i nostri bikers hanno dato vita a una grande sfida: Leonardo Francia si è piazzato quinto, appena prima di Federico Borlini, settimo, mentre un problema fisico e un inconveniente meccanico hanno rallentato Alberto Scagliotti e Achille Falco, giunti all’arrivo 11° e 12°.

Nell’affollata batteria dei G3, Alberto Buglisi si è classificato quindicesimo mentre Alessandro Tonon diciassettesimo.

Infine, dopo una gara corsa in apnea, con tanta grinta e abilità, evidenziamo l’ottimo ottavo posto di Niki Guidotti, nella categoria G4.

Si guarda al futuro

I tecnici Salvatore Guarino e Lorenzo Salmaso, insieme agli aiuto istruttore Renato Quartero e Claudio Tonon, si sono complimentati con i ragazzi per l’ottima prestazione e per la determinazione esemplare che tutti hanno mostrato in gara.

«Un grazie agli amici dei Frogs di Trino per l’organizzazione impeccabile e per il percorso tecnico ma molto divertente che hanno realizzato. Ora sguardo all’ultimo appuntamento prima della pausa estiva: la festa finale di sabato 28 giugno che concluderà le lezioni e sancirà il termine di un’annata soddisfacente per il Team. Prima di un buffet condiviso gli atleti della scuola si sfideranno in una gara a staffetta all’interno del campo scuola».