20 maggio 2025

20 maggio 2025 Casale Monferrato

Il programma della seconda edizione del Festival Ambiente, Sostenibilità & Salute Casale Monferrato e Alessandria protagoniste per due settimane

Da lunedì 2 a venerdì 6 giugno si svolgerà a Casale Monferrato la seconda edizione del Festival Ambiente, Sostenibilità & Salute, che avrà un’anticipazione dal 23 al 30 maggio in Alessandria, sede lo scorso anno della prima edizione, con incontri, spettacoli, divulgazione e convegni che coinvolgeranno non solo le due città, ma l’intero territorio alessandrino, affrontando temi cruciali per il futuro del pianeta.

«La sostenibilità non va solo rendicontata e raccontata, è fondamentale farla vivere nella comunità e nel territorio: è questo lo spirito che guida il Festival e che metterà a confronto amministratori locali, manager, esperti su temi più critici a livello ambientale, ma con un approccio sempre orientato alla ricerca di nuove pratiche e soluzioni da condividere. Contemporaneamente il Festival vuole essere una straordinaria opportunità di ascolto, sensibilizzazione e dialogo con le nuove generazioni sulle sfide attuali e del prossimo futuro», dicono i promotori.

Il programma

Venerdì 23 maggio dalle ore 9 alle ore 12 ARAL spa, l’azienda per la gestione dello smaltimento dei rifiuti, organizza su prenotazione delle visite guidate per le scuole secondarie di I grado all’impianto di trattamento dei rifiuti urbani presso il sito di Castelceriolo. Servizio gratuito bus in collaborazione con AMAG Mobilità.

Alle ore 17 presso la Casa di Quartiere – Comunità San Benedetto al Porto – inaugurazione della mostra “RICICREANDO sosteniamo la differenza” a cura di Serena Baretti – Arteterapeuta Artista ecosostenibile Acquese con i lavori realizzati dai ragazzi e ragazze della primaria e della secondaria di primo grado della “Bovio-Cavour”, “Ferrero-Straneo” e “Carducci-Vochieri” di Alessandria.

Sabato 24 maggio dalle ore 09,30 alle ore 17,30 OPEN DAY – ARAL apre le porte alla città - in Strada Kennedy 504, Castelceriolo. Il programma prevede l’ingresso libero per la visita agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e altre iniziative: dalle ore 9 alle ore 11 laboratori per i bambini a cura di REMIX coop. Semi di Senape, ore 11 saluto Autorità, ore 12 concerto dell’orchestra classica dell’I.I.S. “U. Eco” di Alessandria e concerto di Riciclato Circo Musicale, ore 15 concerto di Riciclato Circo Musicale e dalle ore 15:30 alle ore 17 laboratori per i bambini a cura di REMIX coop. Semi di Senape. Speaker ufficiale Angelo Cattaneo di ANIMIAMO Eventi che curerà l’animazione musicale e il suo Music Time.

Lunedì 26 maggio 2025 alle ore 10:00 presso la sala conferenze dell’Associazione CULTURA & SVILUPPO in piazza De André 76 ad Alessandria gli Enti regionali Aree protette Po piemontese e Aree protette Appennino piemontese terranno un incontro per gli studenti della scuola secondaria di I grado su "Conservazione e promozione della biodiversità del territorio". Seguirà alle ore 18, presso la Sala Conferenze dell’Associazione Cultura e Sviluppo, l’incontro “Oceani e Poli in un clima che cambia”. Interverrà la Prof.ssa Paola Francesca Rivaro, professore associato presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Genova. Dal 1994 è coinvolta nel Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e, a oggi, ha preso parte a 11 spedizioni nel Mare di Ross. I suoi interessi riguardano principalmente lo studio delle acque marine antartiche in relazione al cambiamento climatico.

Martedì 27 maggio 2025 alle ore 10 presso l’aula magna dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale convegno dal titolo: Diversi approcci per la Salute del Pianeta. Interverranno: il Dott. Giacomo Balduzzi (sociologo) DIGSPES - “Le scienze sociali nell’Antropocene: domande, risposte, sfide”, il Dott. Giacomo Assandri (zoologo) DISIT - "Sopravvivere alla Sesta Estinzione: storie di biodiversità in crisi" e la Dott.ssa Martina Valente (ricercatrice in salute globale) DISSTE - "One Health: Salute Umana, Animale e del Pianeta". L’evento è rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado. Adesioni con prenotazione.

Nel pomeriggio alle ore 17 presso la sede di UPO Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in viale Teresa Michel 11 ad Alessandria, inaugurazione della mostra fotografica TERRA GLACIALIS – dalla parte dei ghiacciai, organizzata in collaborazione con il Servizio Glaciologico Lombardo. A seguire un incontro pubblico presso la Biblioteca dell’Ateneo, in cui interverrà il Presidente del Servizio Glaciologico Lombardo Giovanni Prandi sul tema: Quanto impatta il cambiamento climatico sui nostri ghiacciai delle Alpi?. La mostra rimarrà aperta sino a venerdì 6 giugno con orario dalle ore 9 alle ore 18 escluso il sabato e la domenica.

Mercoledì 28 maggio alle ore 10:00, al Teatro Alessandrino in via Verdi ad Alessandria, “Il ghiacciaio Anselmo ha caldo” (Il movimento del gigante bianco), uno spettacolo della compagnia teatrale Coltelleria Einstein di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, con la collaborazione artistica di Fabio Comana, Scene e costumi di Mirella Salvischiani. Rivolto alle scuole primarie, divertente ed emozionante azione teatrale sul tema scottante dell’estinzione dei ghiacciai e la parola scottante è proprio giusta per un ambiente che si va sempre più surriscaldando. Ingresso libero su prenotazione.

Giovedì 29 maggio alle ore 10 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Alessandria incontro organizzato da PROPLAST. Sarà presente Marco Monti – R&D Project Manager, PROPLAST su riciclo e compostaggio. Workshop Verso una completa sostenibilità dell’industria della pesca: la Liguria ed il progetto ECOeFISHent: interverranno Maria Nives Riggio – Vice Direttrice FILSE, coordinatrice del progetto sul tema Ridurre l’impronta ecologica dell’industria ittica; Raffaella Boggia – DIFAR, Università degli Studi di Genova sul tema Estrazione ecocompatibile da residui della filiera ittica: un problema o un’opportunità?; Elena Grasselli – DISTAV, Università degli Studi di Genova sul tema Dagli estratti marini a nuove risorse sostenibili: quando la natura trasforma gli scarti in cosmetici e nutraceutici; Ilaria Poncini – Ricercatrice R&D, PROPLAST sul tema Il contributo del mondo della plastica per una pesca sostenibile: il riciclo delle reti; Marta Zaccone – Technology Transfer PM – Cluster & Collaborative Research, PROPLAST sul tema Energia eolica: quando i materiali per la pale diventano green – il progetto EOLIAN; conclusioni Marco Monti – R&D Project Manager, PROPLAST sul tema La raccolta differenziata della plastica e il riciclo: a che punto siamo?.

Venerdì 30 maggio si svolgerà la Gara di Scienze organizzata dall’Associazione Ideale e dal Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il patrocinio della Città di Alessandria e promossa da 3i group e da Amapola Società Benefit, partner d’eccezione di questa stagione. Partecipano alla competizione 15 classi delle scuole primarie e secondarie di I grado di Alessandria e provincia con presentazioni, modellini ed elaborati ispirati a: “Il Sole, fonte di energia (r)innovabile”, titolo di quest’anno. Un totale di 300 studenti, seguiti dagli studenti dell’ITIS Volta Cecilia Mazzucco e Virginia Bianco e dallo studente Federico Bergo, vincitore della I edizione di Energia in Energia e giovane ricercatore che ha progettato la rivoluzionaria proteina DSUP anti-radiazioni. Due giurie tecniche, una per le classi primarie e una per le classi secondarie di I grado, gireranno tra i tavoli e assegneranno un premio al miglior progetto. A tutti gli studenti iscritti verrà riconosciuto un premio ispirato al tema di questa edizione per l’impegno profuso, con l’obiettivo di incentivare l’interesse delle nuove generazioni sui temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

EVENTI pre festival a Casale Monferrato (23-30 maggio)

Venerdì 23 maggio inaugurazione di “NODES in mostra – immagini di sostenibilità”. Mostra di manifesti internazionali sulla sostenibilità ambientale in collaborazione con UPO Università degli Studi del Piemonte Orientale Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica ed Ente aree protette Po piemontese presso la sede del Museo Dinamico di Casale Monferrato in via XX Settembre 134.

Giovedì 29 maggio, alle ore 11.00, presso l’aula magna dell’I.S. “Ascanio Sobrero”, il Centro Studi Patologie Ambientali del DAIRI in collaborazione con ARPA Piemonte terrà un seminario per gli studenti della scuola secondaria di II grado su “Ricerca e sinergie per la Salute e l’Ambiente: un approfondimento sulle ondate di calore e il cambiamento climatico”. Intervengono: Marinella Bertolotti, Direttore Centro Studi Patologie Ambientali DAIRI; Paolo Trivero, già Professore Ordinario di Fisica presso l’Università del Piemonte Orientale; Guglielmo Ricciardi, Ricercatore presso Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici Istituto per la Resilienza Climatica (ICR); Barbara Cagnazzi, Dipartimento Rischi Naturali ed ambientali ARPA Piemonte; Cecilia Scarinzi, Epidemiologia Ambientale ARPA Piemonte.

Venerdì 30 maggio 2025 alle ore 10 Salone Tartara, piazza Castello spettacolo teatrale per le scuole secondarie di I grado a cura del Teatro del Rimbombo dal titolo HEARTH di Davide Buarné. Lo spettacolo vuole affrontare le tematiche dell’inquinamento proponendo una comunicazione non basata sul senso di colpa, ma sulla positività di un progresso sostenibile.

FESTIVAL Ambiente, Sostenibilità & Salute (2-6 giugno)

Lunedì 2 giugno alle ore 18, al Teatro Municipale di Casale Monferrato, il festival si aprirà in occasione della Festa della Repubblica con il concerto inaugurale “… E MI SOVVIEN L’ETERNO… il legame profondo tra Musica e Natura”. Si esibirà l’Ensemble Barocco L’Archicembalo - Marcello Bianchi, Vittoria Panato, Valerio Giannarelli, Marco Pesce, violini - Mauro Righini, viola - Claudio Merlo, violoncello, - Nicola Barbieri, violone - Daniela Demicheli, clavicembalo. Saranno eseguite musiche di Antonio Vivaldi. Il concerto si svolge in collaborazione con il XVI Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…”.

Martedì 3 giugno alle ore 10, al Teatro Municipale di Casale Monferrato, “Il ghiacciaio Anselmo ha caldo” (Il movimento del gigante bianco), uno spettacolo della compagnia teatrale Coltelleria Einstein di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, collaborazione artistica Fabio Comana, Scene e costumi Mirella Salvischiani. Rivolto alle scuole primarie, divertente ed emozionante azione teatrale sul tema scottante dell’estinzione dei ghiacciai e la parola scottante è proprio giusta per un ambiente che si va sempre più surriscaldando. Ingresso libero su prenotazione. Si ringrazia AM+ di Casale Monferrato per aver offerto lo spettacolo.

Mercoledì 4 giugno la V edizione della Giornata della Sostenibilità si svolgerà dalle ore 9 alle ore 20 su una superficie che abbraccia il Mercato Pavia, parte di piazza Castello e l’area verde dell’imbarcadero lungo Po. Ci saranno tre aree a tema: la prima Ambiente e Sostenibilità sul lungo Po, la seconda Salute, Mobilità sostenibile, Educazione stradale e Sicurezza all’interno del Mercato Pavia e la terza Protezione Civile, Soccorso e Pompieropoli in parte di piazza Castello. Possono partecipare gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II grado compilando il modulo di adesione. L’iniziativa è gratuita.

Alle ore 9 nel piazzale interno il Mercato Pavia ci sarà l’alza bandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini, con la presenza delle rappresentanze civili, militari, insegnanti e studenti del territorio.

Novità di quest’anno un format alle ore 9,30 presso la zona spettacolo nel Mercato Pavia dal titolo “IL CERVELLO ALLA GUIDA: responsabilità, comportamenti, conseguenze. Tracciamo insieme una strada sicura” promosso dalla Motorizzazione Civile di Alessandria, Automobile Club Alessandria e con la collaborazione dell’Associazione Vittime della Strada per le provincie di Alessandria e Asti. L’evento coinvolge in particolare gli studenti delle scuole secondarie di II grado. Richiesta prenotazione.

Non mancherà alle ore 11,15, dopo i saluti istituzionali, il GREEN GAME condotto da Alvin Crescini della PEAKTIME in collaborazione con COSMO Spa, un’iniziativa dei Consorzi nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo dei materiali d’imballaggio (COMIECO per la carta e il cartone, COREVE per il vetro, COREPLA per la plastica, RICREA per l’acciaio, BIOREPACK per il riciclo organico della plastica e CIAL per l’alluminio) che ha lo scopo di coinvolgere gli studenti sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi. Le gare si svolgeranno in due momenti, una batteria al mattino per le scuole secondarie di I grado alle ore 11:15 e una batteria alle ore 14:00 per le scuole primarie.

La Croce Rossa Italiana comitato di Casale Monferrato e di Cassine in collaborazione con l’ASL AL saranno presenti al Mercato Pavia con un laboratorio mobile di prelievo sangue a disposizione degli studenti del quinto anno delle scuole secondarie di II grado della Città di Casale Monferrato.

Seguirà, alle ore 17, presso il Mercato Pavia – zona spettacolo l'incontro "La conservazione e la promozione della biodiversità del territorio". Ne parleranno Lorenzo Vay Ente Aree Protette Appennino piemontese, e Maria Teresa Bergoglio Ente Aree Protette Po piemontese, responsabili della promozione e della comunicazione dei rispettivi enti, insieme ai guardiaparchi. A seguire la proiezione di un documentario: spin off del Marcarolo Film Festival.

Giovedì 5 giugno, alle ore 10, presso la Sala Conferenze del Museo DINAMICO Geometrie dell’acqua via XX Settembre 134, seminario di studio in collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Dipartimenti DISSTE e DISUM e il Collegio Geometri di Casale Monferrato. Interverranno il prof. Enrico Boccaleri, Vicedirettore - Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale su tema: “L’acqua: riflessioni sulla sostanza più importante per la vita” e la Dott.ssa Elettra Repetto, Assegnista di ricerca - Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale su tema: "Greenwashing, ovvero la manipolazione verde".

Venerdì 6 giugno, ore 10 presso l‘aula magna dell’Istituto Superiore “Cesare Balbo” plesso Lanza in via Vercelli 1 a Casale Monferrato l’appuntamento sarà con l’economia circolare, grazie alla tavola rotonda sul tema: “Le 5 R dell’economia circolare: strategie ambientali e impatto sociale nel cuore del Monferrato”. Modera: Sergio Vazzoler, Co-founder di Amapola Società Benefit. Interverranno: Guido Gabotto presidente COSMO Spa, Marco Rivolta, direttore di ARAL spa, Marco Monti, PROPLAST, Fabio Scaltritti e Silvia Coscia, progetto RECUPERANDO Comunità San Benedetto al Porto e Caritas.

COME PARTECIPARE

Per richiedere informazioni o per partecipare agli eventi proposti nel corso del Festival occorre inviare una mail alla segreteria del Festival: info@festivalambientesostenibilita.it telefono 0131-283676 cell. 347 805 7347 ref. Paolo Lodici.