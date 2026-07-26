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Scuola

26 luglio 2026

26 luglio 2026 Casale Monferrato

Istituto Balbo Una vacanza studio a Londra... “exciting” Ragazzi per due settimane nella metropoli inglese

di r.m.

Si è da poco conclusa la vacanza studio per i ragazzi dell’Istituto Balbo che hanno trascorso due settimane nella metropoli londinese, ricca di storia e cultura, che si è svelata ai loro occhi giorno dopo giorno con tutto il suo fascino.

Quest’anno ai ragazzi del Balbo si sono aggiunti cinque alunni della scuola media Trevigi che si sono integrati subito nel gruppo. I commenti entusiasti dei ragazzi confermano il grande successo del soggiorno londinese. L’organizzazione prevedeva il soggiorno in residence con la mattinata impegnata per le lezioni in una prestigiosa scuola in Oxford Street con docenti madrelingua, che hanno contribuito a consolidare ed arricchire le competenze linguistiche dei nostri ragazzi.

Le attività scolastiche sono state integrate quotidianamente da visite culturali: dal famoso British Museum alla National Gallery, il Natural Science Museum e M.me Tussaud’s, famoso museo delle cere. Non sono mancate le tradizionali visite a Westminster Abbey, St. Paul’s Cathedral, la favolosa crociera sul Tamigi fino a Greenwich con visita al Royal Observatory, la visita a Tower Hill e ai gioielli della corona e il London Eye. Davvero “exciting” è stata la visita dell’interno di Buckingham Palace con le meravigliose sale di rappresentanza che nei secoli hanno accolto tanti capi di Stato e personaggi illustri.

È stato dedicato spazio allo shopping a Camden Town, Portobello Market, Covent Garden, Harrod’s, Oxford Street alternati a piacevoli passeggiate nei meravigliosi e fioriti parchi londinesi, nonché lungo le sponde del Tamigi. Sono state previste soste a Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, punti di incontro dei giovani di tutto il mondo. Il già intenso programma è stato arricchito dalle visite a Windsor, sede del famoso castello dei reali inglesi e a Brighton, famosa località sul mare, meta balneare degli inglesi tra fine ’800 e il ’900.

L’esperienza più emozionante è stata la visita di Londra by night ed in particolare il panorama che si ammira al tramonto da Westminster Bridge con the Houses of Parliament, il Big Ben e i palazzi storici che si riflettono nel Tamigi. Anche a Londra si è sentito l’effetto della “calda estate” ma i ragazzi hanno affrontato bene anche gli effetti del clima.

Organizzatrice di questa magica esperienza è stata, ancora una volta, la prof. Lella Gaviati che con il validissimo supporto di Alessia ha consentito ai ragazzi di vivere un’esperienza indimenticabile.