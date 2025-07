Articolo »

14 luglio 2025

Promozione Murisengo diventa “Murisengo Monferrato” L’assessore della Regione Piemonte Enrico Bussalino: «Atto importante per la valorizzazione del territorio»

di r.m.

La Giunta della Regione Piemonte ha deliberato oggi la proposta di modifica della denominazione del Comune di Murisengo, che diventerà ufficialmente “Murisengo Monferrato”.

L’iniziativa, avanzata dal Comune, nasce dalla volontà di rafforzare l’identità storica e territoriale del paese, che affonda le sue radici nel cuore del Monferrato fin dal XIII secolo.

«Questa scelta – dichiara l’assessore regionale agli Enti Locali, Enrico Bussalino – rappresenta un atto di valorizzazione culturale e promozione turistica. Il Monferrato è ormai un brand riconosciuto a livello internazionale, capace di attrarre ogni anno un numero crescente di visitatori, in particolare stranieri, grazie alle sue eccellenze enogastronomiche, ai suoi paesaggi e alla sua autenticità. Come assessore e come amministratore del territorio alessandrino, sono orgoglioso di sostenere un percorso che rafforza il legame tra identità locale e sviluppo. Murisengo, con la nuova denominazione, si afferma sempre più come porta d’ingresso a un territorio ricco di storia e di opportunità».

La proposta sarà ora sottoposta al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.