28 aprile 2025

28 aprile 2025 Casale Monferrato

Lunedì 28 aprile La consegna del Premio Vivaio Eternot In municipio a Casale Monferrato

di Ilaria Cera

Questa mattina, lunedì 28 aprile, nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio, consegna del Premio Vivaio Eternot.

Sono intervenuti il sindaco, Emanuele Capra, la consigliera provinciale di Alessandria, Tatiana Mantovan, l’assessore all’Ambiente del Comune di Casale, Gigliola Fracchia, la responsabile della sede del dipartimento Dairi, Marinella Bertolotti, la presidente di AFeVA, Giuliana Busto.

Ecco i premiati: Simona Martinotti, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale.; Carolina Bensi, biologa epidemiologa; in memoria di Dario Mirabelli, medico responsabile del Registro dei Mesoteliomi del Piemonte; Claudio Saletta ex sindaco di Sala Monferrato; Benedetto Terracini, epidemiologo; Greta Tomello, laureata al Dipartimento di Giurisprudenza di Rovigo dell'Università di Ferrara, discutendo una tesi in Diritto penale dal titolo "La responsabilità penale da esposizione all'amianto: la svolta del caso Eternit e le prospettive future"; Giuseppe Valesio, giornalista del giornale “La Voce”; Maria Wojtowicz, responsabile Laboratorio Analisi in memoria di Emanuele Lauria, responsabile Laboratorio Analisi e Responsabile del Centro regionale "Settore Amianto, fibre minerali ed organiche, naturali ed artificiali" di Grugliasco.