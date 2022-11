Articolo »

Attualità

03 novembre 2022

03 novembre 2022 Casale Monferrato

Cerimonia venerdì 2 dicembre Torna il “Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell'Anno” Sono le otto realtà candidate alla XVI edizione

Luisa Minazzi, a lei è dedicata l'iniziativa

di r.m.

Torna il “Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell'Anno”, promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia insieme al Comitato organizzatore composto da numerose organizzazioni sociali di Casale Monferrato, dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese e dal Comune di Casale dove, il prossimo 2 dicembre, si terrà la cerimonia conclusiva, al termine della quinta edizione del Festival della virtù civica.

Sono le otto realtà candidate alla XVI edizione del premio: «Figure emblematiche della voglia concreta di lasciare un segno positivo e sono particolarmente significative in questo momento storico. Le otto storie, provenienti da diversi ambiti della ricerca, della società civile, dell’impresa e delle istituzioni, sono la fotografia dell'Italia che si rimbocca le maniche e ci prova, per il bene comune, un faro a cui fare riferimento perché ci aiutano a guardare al futuro con fiducia e speranza. Le hanno selezionate Legambiente e La Nuova Ecologia insieme al Comitato Organizzatore di Casale Monferrato, partendo dalle trenta candidature avanzate dalla giuria preliminare composta da giornalisti, esperti ed esponenti di organizzazioni sociali di tutta Italia».



Per gli otto candidati chiunque potrà esprimere la propria preferenza fino alla mezzanotte di domenica 27 novembre tramite il modulo on-line sul sito www.premioluisaminazzi.it.

Si tratta di Anna Cogo, Valentina Fiore, Anna Maria Moschetti, Iris cooperativa agricola, Renato Nitti, CERossini, Comitato spontaneo Pac Libero, Toni Farina. Ecco le loro storie:



Anna Cogo Thiene (VI), 1975 l Aiutare le aziende ad adottare un paradigma rigenerativo oltre il pro­fitto, in un ecosistema dove tutto è connesso e in cui le nostre azioni incidono sulla qualità dell’ambien­te. Questa idea guida Anna Cogo, 47 anni, multinational engagement mana­ger di B Lab, ente no profit che ha cre­ato un autentico movimento globale di aziende e un protocollo di misurazione che consente di capire in maniera chia­ra se una azienda è o non è sostenibile. Attualmente il movimento comprende più di 5.500 aziende in 85 Paesi. In Italia le B Corp sono più di 180. Si occupa di inno­vazione per la sostenibilità dal 2002, ha consolidato la sua esperienza in pratiche di business rigenerativi. Nel 2015 ha fat­to parte del gruppo di lavoro del Senato per l’introduzione della legislazione sulle società benefit.



Comitato spontaneo Pac Libero Roma, 2017 l Un comitato sponta­neo di cittadini è riu­scito a riportare all’attenzione pubblica il Parco archeologico di Centocelle, area di 126 ettari alla periferia sud-est di Roma dalle particolari caratteristiche storico-ambientali come le tre antiche ville romane, attualmente interrate, fru­ibile attualmente solo in minima parte. Il comitato Pac Libero vuole impedire che diventi una discarica a cielo aperto. I ri­fiuti contaminano già le falde acquifere e si è anche parlato di terra dei fuochi romana. Intanto, mentre continua l’impe­gno per coinvolgere i cittadini nelle attivi­tà di pulizia localizzata, sono stati aperti accessi fino ad ora tenuti chiusi. Il Parco è sempre più vissuto, la percezione di un luogo malsano sta cambiando ed è cre­sciuto il controllo sociale che riduce gli usi illeciti del Pac.



Valentina Fiore Palermo, 1977 l Dopo un periodo di volontariato, Valentina Fiore diventa respon­sabile amministrativo della cooperativa Placido Rizzotto Libe­ra Terra. Inizia a lavorare al progetto di costituzione di un consorzio tra le coope­rative di Libera Terra. Nel 2008 diventa direttore del Consorzio Libera Terra Me­diterraneo, promosso da Libera, che ha come obiettivo quello di restituire digni­tà, valore e bellezza ai territori sottratti alle mafie, attraverso il recupero sociale e produttivo dei beni, restituendo la di­gnità del lavoro ai cittadini, rispettando ambiente e persone. Propone un sistema economico virtuoso e sostenibile, atten­to a legalità, giustizia sociale e mercato. Oggi il Consorzio coordina le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici di qualità a marchio Libera Terra.



Toni Farina Torino, 1953 l Si è occupato di comu­nicazione per il settore Parchi naturali della Re­gione Piemonte. È stato redattore di Piemonte Parchi. Esponen­te di Mountain Wilderness, fa parte del­la Ctam del Cai Piemonte Liguria Valle d’Aosta. Fa parte del consiglio direttivo del Parco nazionale Gran Paradiso. Ha proposto di istituire una “Montagna sa­cra” per il Gran Paradiso nell’anno del centenario del primo parco naturale italiano: un progetto pensato per creare consapevolezza del limite. Chi aderisce si impegna ad astenersi dal salire sulla cima della montagna individuata come sacra per la natura. Nessuna regola for­male, nessuna imposizione, solo una li­bera condivisione. Una nuova forma di fruizione del Parco Gran Paradiso e più in generale della montagna e degli am­bienti naturali.



Anna Maria Moschetti Palagiano (Ta), 1956 l Medico pediatra è responsabile per le malattie dei bambini legate all’inquinamento per l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) sezione di Puglia e Basilicata e fa parte del Comitato Scientifico Nazionale Ambiente della Federazione Italiana Medici Pediatri ( FIMP ). È Presidente della Commissione per l’Ambiente dell’Ordine dei Medici di Taranto,città definita nel 2022 dall’Onu “zona di sacrificio”, perché l’Impianto Siderurgico , che è il più grande d’Europa “ha compromesso la salute delle persone e violato i diritti umani per decenni scaricando grandi volumi di inquinanti atmosferici tossici.I residenti nelle vicinanze soffrono di elevati livelli di malattie respiratorie, malattie cardiache, cancro, disturbi neurologici debilitanti e mortalità prematura” l’ONU dice che ““La continua esistenza di ZONE DI SACRIFICIO è una macchia sulla coscienza collettiva dell’umanità”. Annamaria Moschetti fa parte anche dell’associazione di Ecodermatologia, che si impegna a favorire lo sviluppo di formulazioni attente all’ambiente, valutare l’impatto ambientale dei cosmetici, supportare le aziende eco-friendly nel ciclo del prodotto, studiare gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento sulla pelle.



Iris cooperativa agricola Calvatone (Cr), 1978 l Iris cooperativa agrico­la nasce come proprietà collettiva per coltiva­re biologico, creare lavoro per donne e persone svantaggiate, sviluppare un rapporto diretto con il consumatore, promuovere la cultura contadina. L’idea originale risale al 1978: nove giovani iniziarono a lavorare insieme nella pia­nura cremonese per produrre prodotti sani, senza l’uso di sostanze chimiche, seguendo l’insegnamento dei loro padri braccianti, muratori, mungitori, manovali e artigiani. Iris cresce e il rapporto con i consumatori consente la diffusione dei Gruppi di acquisto solidale. Nel 2005 la cooperativa decide di rilevare il pastificio con cui lavorava ormai da anni radican­dosi nel territorio ma anche con soci in Italia e all’estero, portatori di ricchezza e solidità ai principi etici e di economia solidale.



Renato Nitti Bari, 1968 l Procuratore della Repubblica di Trani, esperto di reati am­bientali, Renato Nitti ha condotto alcune delle principali in­chieste giudiziarie che hanno coinvolto grandi ditte di smaltimento di rifiuti. Ha rivelato la difficoltà a individuare le “mer­ci a rischio” a causa dei controlli doga­nali, spesso solo formali. Pertanto, una quantità indeterminata di rifiuti di vario genere (polietilene, plastica, prodotti fer­rosi, rame) viaggia all’interno del nostro Paese in assenza di controlli effettivi. Per contrastare questo sistema permeabile, ha proposto un controllo sui materia­li attivando una visione circolare dello smaltimento dei rifiuti. Nitti è stato con­sulente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati.



CERossini Pesaro-Urbino, 2022 l Prima comunità ener­getica rinnovabile della Regione Marche pro­mossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Montelabba­te, circa 7.000 abitanti nella provincia di Pesaro e Urbino. Il progetto si propone di creare una coalizione di utenti con lo scopo di autoprodurre, consumare e ge­stire energia. La “CERossini” è alimenta­ta da un impianto fotovoltaico da 15 kW situato sul tetto dell’Istituto scolastico “G. Rossini”, socio prosumer, ossia che produce e autoconsuma l’energia rin­novabile. L’impianto, che fornisce ener­gia alla scuola, alimenterà le utenze di sei abitazioni residenziali e due attività commerciali. La Cer è anche una solu­zione per arginare l’incremento del costo dell’energia, che sta mettendo a serio ri­schio l’economia di molti Comuni, delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

«Sedici anni. La storia del Premio “Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno” comincia a essere lunga. Ed è una storia che s’intreccia con quella del Paese, con i problemi che l’attanagliano, con i processi d’innovazione che l’attraversano, con le speranze e le risposte che sa esprimere in maniera spesso inaspettata. Siamo orgogliosi, insieme a tutto il gruppo che anima questa esperienza, di celebrare un traguardo tanto significativo: abbiamo mantenuto l’impegno gli scorsi anni, durante gli autunni in epoca Covid, ci apprestiamo a vivere l’edizione 2022 consapevoli del valore ancora più forte che la solidarietà, l’impegno civico, la tutela della legalità e dell’ambiente assumono nella fase di forte disorientamento che stiamo attraversando», dicono i coordinatori Marco Fratoddi e Vittorio Giordano