31 agosto 2023 Murisengo

Promozione turistica Il Temporaney-Store di Murisengo riapre il 2 settembre Tra outdoor, visite artistiche e degustazioni guidate

Targato Murisengo & Dintorni di via Asti 2

di Chiara Cane

Aprirà sabato 2 settembre il Temporary-Store TargatoMurisengo & Dintorni di via Asti 2 a Murisengo, con una nuova proposta di filiera corta arricchita da occasioni outdoor, visite artistiche, e degustazioni guidate.

Ad organizzare il tutto è l’omonima e neonata ATS (Associazione Temporanea di Scopo), grazie al bando PSR 2014-2020 Operazione 16.4.1 della Regione Piemonte, di cui ai fondi europei di sviluppo rurale, specificatamente destinati i progetti di Filiera Corta.

Più precisamente, si tratta del bando per la “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”. Con la Pasticceria Quilico come capofila, l’Ats annovera la presenza dei murisenghesi: Cerrano Piero (vini), Cascina Voglietti di Piero Negro (vini e nocciole), Casa Costa di Massimo Villa (formaggi caprini e trasformati), Bottega della Carne di Franco Villata (carni bovine, bianche, salumi e trasformati), Angeli di Elisa Stevanin (pasta fresca e trasformati), Vini Clerici di Alex Clerici, Profumo di Vino di Moreno Mola, Az. Viticola Isabella di Athos Calvo (vini) e Massimo Genevro (zafferano), oltre che dei villadeatesi Davide Garoglio (vini) e Cantina Sant’Andrea di Luis Aurelio Scandolo (cereali e farine antiche).

Tra le attività organizzate vi sono anche la partecipazione al Cocco Wine di Cocconato e alla Festa del Vino di Casale Monferrato. Con Cammini DiVini e Nordic Walking Valcerrina, poi, verranno organizzate escursioni con degustazioni finali, nonché la visita a Villa Labar di Villadeati. Altre escursioni con I Cinghiali Ebike e, per la prima volta in paese, Genius Loci promosso dalla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Non mancheranno poi le serate di formazione e di guida al corretto abbinamento vino-cibo con l’Associazione Italiana Sommelier di Casale Monferrato.

Da fine settimana, disponibile anche un video di presentazione dei membri della Ats. Il progetto intende valorizzare i prodotti da filiera corta promuovendo, nel contempo, i prodotti a kmZero, la stagionalità e lo story telling tra produttore e compratore, che rimanda alla colture e alla cultura del luogo.