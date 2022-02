Articolo »

Comprensorio

05 febbraio 2022

05 febbraio 2022 Casale Monferrato

Protezione Civile Il gemellaggio tra Aib Coniolo e Cisom di Casale Collaborazione per incendi boschivi e supporto sanitario

Il gemellaggio siglato lo scorso 28 gennaio

di Chiara Cane

Gemellaggio d’intenti, giovedì 28 gennaio a Casale Monferrato, tra la Squadra Anti Incendi Boschivi e Protezione Civile di Coniolo odv del Corpo Volontari Aib del Piemonte e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) cittadino.

Tra i punti salienti del gemellaggio ci sono la disponibilità al servizio anti incendi boschivi e di supporto sanitario, estesa anche alle municipalità fuori convenzione. Fondamentale, poi, sarà la collaborazione nell’organizzazione del prossimo corso di formazione base di Protezione Civile strutturato in 5 serate e aperta ai cittadini over 16 anni, per illustrare le nozioni base dell’operato del volontario impegnato in emergenza, con l’auspicio di genere rinnovata curiosità e interesse nel mettersi collegialmente in gioco e in modo strutturato al servizio del prossimo.

"Credo che la forza del singolo sia la forza del gruppo – ha esordito Cristiano Cortello, Caposquadra AIB Coniolo – quando i caposquadra hanno come fine ultimo la visibilità, come dogma per dare lustro ai propri volontari e all’impegno sociale e civile, le divise non hanno colori diversi ma sono accomunate dalla la voglia di collaborare per il bene comune”. Parole, alle quali hanno fatto eco le riflessioni di Daniele Furlan, caposquadra della Cisom: - con la firma di questo gemellaggio, avremo l’opportunità di creare una solida e costruttiva rete di collaborazione”.

“In un mondo in cui il volontariato è sempre più in via di estinzione - ha osservato l’Assessore casalese ai Giovani, al Volontariato, al Servizio Sociale e all’Associazionismo Luca Novelli – questa iniziativa va nella direzione migliore per creare una rete di associazioni compatte, strutturate e amiche in grado di affrontare e gestire al meglio necessità ed emergenze”. Presenti, anche il sindaco di Coniolo Arles Garelli e il vice sindaco di Pontestura Massimo Coppo.