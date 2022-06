Articolo »

Comprensorio

14 giugno 2022

Ottiglio

Domenica 19 giugno Quattro passi tra gli “infernot” a Frassinello, Olivola e Ottiglio Si parte alle ore 16 dalla chiesa di S. Eusebio

di r.m.

La stagione primaverile di "Camminare il Monferrato", terminerà con un interessante trekking in programma per domenica 19 Giugno, con partenza dal paese di Ottiglio. Questa passeggiata serale, si snoderà tra i territori di Ottiglio, Frassinello e Olivola, che sono parte del sito Unesco “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte”.

Verso le ore 16, i sindaci dei tre Comuni organizzatori, accoglieranno i partecipanti presso il sagrato della chiesa di Sant’Eusebio, nella parte bassa del paese e illustreranno il programma della giornata di festa.

Appena dopo l’avvio, si prenderà via Vivaio e poi Strada Narole fino alla chiesa campestre di San Gottardo che si potrà visitare. Si scenderà quindi fino ad imboccare la Valle dei Frati che si percorrerà fino alla località Moleto Basso. Da qui si risalirà comodamente fino a raggiungere il paese di Olivola che si attraverserà in parte per arrivando alla chiesa romanica di San Pietro e Paolo, notevole punto panoramico.

Si visiterà la chiesa che attualmente ospita la mostra itinerante sul Romanico denominata “Naturae” a cura di Marco Pozzo. Si proseguirà dunque verso la Panchina Gigante di Olivola e, attraversando agevolmente la Valle Gola, si giungerà ben presto a Frassinello dove sarà possibile compiere una visita presso l’Infernot dell’Osteria Enoteca Fer.Mo che si trova nel centro storico. L’escursione si concluderà nell’area verde in località San Bernardo, dove ci sarà la Cena Monferrina offerta dai tre Comuni, curata della Pro Loco di Frassinello.

Il ritorno al punto di partenza avverrà con il bus navetta gratuito, a disposizione di tutti i partecipanti. Con questa manifestazione, prosegue anche quest’anno, la costruttiva collaborazione dei tre Comuni organizzatori, che in questo modo intendono festeggiare l’anniversario dell’assegnazione del titolo Unesco attribuito a quest’area del Monferrato.