26 ottobre 2022

26 ottobre 2022 Casale Monferrato

Prevenzione Stazione, piazza Castello e scuole: i controlli della Polizia Trovata una modica quantità di stupefacenti

di r.m.

«L’attività di prevenzione dei reati, di controllo del territorio e il monitoraggio delle aree in cui può essere opportuna una presenza maggiormente significativa e qualificata della Polizia di Stato, è uno dei punti di forza dell’attività quotidiana di chi indossa una divisa e pensa al bene della comunità».

Lo comunica la Polizia di Alessandria: «In questo contesto sia di osservazione che di presenza fattiva, in quattro giornate ripartite in due settimane, è stato messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Tortona, Casale Monferrato, Valenza, Novi Ligure e Serravalle Scrivia con il personale della Questura che, per l’occasione, ha avuto l’ausilio del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato, della Polizia Ferroviaria di Alessandria e di Novi Ligure, del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, delle varie Polizie Locali e Municipali dei territori interessati ed anche con l’intervento qualitativo dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Alessandria».

L’iniziativa si è realizzata «con controlli sia nelle stazioni ferroviarie che negli ambiti di pertinenza oltre che nei centri cittadini e nelle arterie di accesso e uscita da quei Comuni. In particolare sono state impiegate 10 pattuglie tra Questura e Commissariato di P.S., 4 operatori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, 8 dell’RPC Piemonte e 12 unità della Polfer di Alessandria e Novi Ligure. Venivano così controllate 267 persone, 25 veicoli e una decina di esercizi pubblici. Grazie anche a “Orso”, il cane antidroga della Polizia Locale di Alessandria, veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente».

Un servizio strutturato «veniva posto anche a Casale Monferrato con una attività a 360° effettuando controlli nelle aree della stazione ferroviaria, in quei luoghi di maggior criticità come l’area di piazza Castello, ma anche nei pressi di un istituto scolastico cittadino; attività che permetteva il rinvenimento di una modica quantità di sostanza stupefacente».