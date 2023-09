Articolo »

24 settembre 2023

24 settembre 2023 Casale Monferrato

L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,7% Contagi in crescita: il report della Regione Dal 13 al 20 settembre i casi medi giornalieri sono stati 366

di r.m.

«In Piemonte l’occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,7%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,8%, mentre la positività dei tamponi è al 14,2%. Si conferma un andamento crescente ma più contenuto rispetto al periodo precedente, interpretabile come primo segnale di un rallentamento della crescita dei casi». È il report della Regione Piemonte sui contagi covid e sulle vaccinazioni. Questa la sintesi:

Vaccinazioni

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.898.643 dosi, di cui 3.346.785 come seconde, 2.965.388 come terze, 817.103 come quarte, 162.145 come quinte.

Tra giovedì 14 settembre e giovedì 21 settembre sono state vaccinate 118 persone: 11 hanno ricevuto la prima dose, 10 la seconda, 8 la terza, 45 la quarta, 44 la quinta.

Focus contagi nelle province

In Piemonte nel periodo da giovedì 13 settembre a mercoledì 20 settembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 366. Suddivisi per province: Alessandria 31, Asti 15, Biella 16, Cuneo 39, Novara 29, Vercelli 11, VCO 9, Torino città 83, Torino area metropolitana 120. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 2.565 (+181). Questa la suddivisione per province: Alessandria 220 (-32), Asti 108 (-47), Biella 110 (+33), Cuneo 274 (+43), Novara 203 (+16), Vercelli 76 (-6), VCO 65 (+2), Torino città 581 (+44), Torino area metropolitana 839 (+130).

Incidenza del contagio negli adulti

Nel periodo 13-20 settembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 60.3 in aumento (+7.6%) rispetto ai 56.1 del periodo precedente. Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 25.2 (-4.5%). Nella fascia 25-44 anni è 52.8 (+9.1%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 58.4 (+8.3%). Nella fascia 60-69 anni è 68.7 (+3.2%). Tra i 70-79 anni è 95.4 (+8.7%). Nella fascia over80 l’incidenza risulta 110 (+2.8%).

Incidenza del contagio in età scolastica

Nel periodo 13-20 settembre, l’incidenza nella fascia 0-2 anni è 63.1 (-17.5%), nella fascia 3-5 anni 18.2 (-10%), nella fascia 6-10 anni 18.7 (+201.4%), nella fascia 11-13 anni 17.3 (+17.7%), mentre nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è 25.4 (+122.8%).