Articolo »

Scuola

24 agosto 2025

24 agosto 2025 Alessandria

Università del Piemonte Orientale Al via il bando per il Corso di Laurea in Infermieristica all’UPO Un percorso formativo interaziendale in sinergia con AOU AL e ASL AL

di r.m.

L’Università del Piemonte Orientale (UPO) ha ufficialmente indetto il concorso per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2025/2026.

Per quanto riguarda il Corso di Studi Interaziendale in Infermieristica di Alessandria, sono disponibili 84 posti per studentesse e studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 1 posto riservato a studentesse e studenti non comunitari residenti all’estero.

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do. Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate entro il 28 agosto, attraverso la procedura online attiva dall’8 agosto al link:

Il Corso di Laurea in Infermieristica di Alessandria si configura come percorso interaziendale, frutto della collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria (AOU AL) e l’ASL AL, anche attraverso il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI).

La formazione integra la didattica teorica con l’esperienza clinica, con l’obiettivo di preparare professionisti capaci di rispondere in maniera competente, responsabile e attenta ai bisogni di salute della popolazione.

Le studentesse e gli studenti saranno al centro del progetto formativo, che prevede metodologie didattiche attive, esercitazioni presso il Centro di Simulazione dell’AOU AL e l’impiego di simulatori ad alta fedeltà.

Durante il triennio, l’attività di tirocinio si svolgerà in diversi contesti ospedalieri e territoriali, in particolare:

presso i presidi dell’AOU AL: Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio, Presidio Riabilitativo Teresio Borsalino e Ospedale Infantile Cesare Arrigo;

presso i presidi ospedalieri dell’ASL AL di Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme e Ovada;

nei Distretti Sanitari di Alessandria–Valenza, Casale Monferrato, Novi Ligure–Tortona e Acqui Terme–Ovada.