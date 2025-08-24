Articolo »
Università del Piemonte Orientale
Al via il bando per il Corso di Laurea in Infermieristica all’UPO
Un percorso formativo interaziendale in sinergia con AOU AL e ASL AL
L’Università del Piemonte Orientale (UPO) ha ufficialmente indetto il concorso per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2025/2026.
Per quanto riguarda il Corso di Studi Interaziendale in Infermieristica di Alessandria, sono disponibili 84 posti per studentesse e studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 1 posto riservato a studentesse e studenti non comunitari residenti all’estero.
Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate entro il 28 agosto, attraverso la procedura online attiva dall’8 agosto al link:https://www.studenti.uniupo.it/Home.do.
Il Corso di Laurea in Infermieristica di Alessandria si configura come percorso interaziendale, frutto della collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria (AOU AL) e l’ASL AL, anche attraverso il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI).
La formazione integra la didattica teorica con l’esperienza clinica, con l’obiettivo di preparare professionisti capaci di rispondere in maniera competente, responsabile e attenta ai bisogni di salute della popolazione.
Le studentesse e gli studenti saranno al centro del progetto formativo, che prevede metodologie didattiche attive, esercitazioni presso il Centro di Simulazione dell’AOU AL e l’impiego di simulatori ad alta fedeltà.
Durante il triennio, l’attività di tirocinio si svolgerà in diversi contesti ospedalieri e territoriali, in particolare:
-
presso i presidi dell’AOU AL: Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio, Presidio Riabilitativo Teresio Borsalino e Ospedale Infantile Cesare Arrigo;
-
presso i presidi ospedalieri dell’ASL AL di Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme e Ovada;
-
nei Distretti Sanitari di Alessandria–Valenza, Casale Monferrato, Novi Ligure–Tortona e Acqui Terme–Ovada.
Per informazioni e supporto in tutte le fasi di registrazione e iscrizione è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica di Alessandria al numero 0131 207206 o contattare la Dott.ssa Annalisa Gaggio all’indirizzo e-mail agaggio@ospedale.al.it .
