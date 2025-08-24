Articolo »

  • Scuola
  • 24 agosto 2025
  • Alessandria

Università del Piemonte Orientale

Al via il bando per il Corso di Laurea in Infermieristica all’UPO

Un percorso formativo interaziendale in sinergia con AOU AL e ASL AL

di r.m.

L’Università del Piemonte Orientale (UPO) ha ufficialmente indetto il concorso per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2025/2026.

Per quanto riguarda il Corso di Studi Interaziendale in Infermieristica di Alessandria, sono disponibili 84 posti per studentesse e studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 1 posto riservato a studentesse e studenti non comunitari residenti all’estero.
 
Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate entro il 28 agosto, attraverso la procedura online attiva dall’8 agosto al link:https://www.studenti.uniupo.it/Home.do.
 
Il Corso di Laurea in Infermieristica di Alessandria si configura come percorso interaziendale, frutto della collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria (AOU AL) e l’ASL AL, anche attraverso il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI). 
 
La formazione integra la didattica teorica con l’esperienza clinica, con l’obiettivo di preparare professionisti capaci di rispondere in maniera competente, responsabile e attenta ai bisogni di salute della popolazione.
 
Le studentesse e gli studenti saranno al centro del progetto formativo, che prevede metodologie didattiche attive, esercitazioni presso il Centro di Simulazione dell’AOU AL e l’impiego di simulatori ad alta fedeltà.
 
Durante il triennio, l’attività di tirocinio si svolgerà in diversi contesti ospedalieri e territoriali, in particolare:
Per informazioni e supporto in tutte le fasi di registrazione e iscrizione è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica di Alessandria al numero 0131 207206 o contattare la Dott.ssa Annalisa Gaggio all’indirizzo e-mail agaggio@ospedale.al.it .

