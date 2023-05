Articolo »

08 maggio 2023

08 maggio 2023 Frassineto Po

A Frassineto Po L'Estate del Peperone: una girandola di eventi Presentato il calendario delle iniziative

di Massimo Castellaro

Ė stata presentata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 maggio, in località Bartamellina di Frassineto Po la rassegna “Estate del Peperone” che la Pro Loco in collaborazione, con la partnership della Cia, ha allestito in occasione del cinquantesimo anniversario di fondazione e di analogo traguardo per la sagra del paese.

A fare gli onori di casa il presidente della Pro Loco frassinetese, Paolo Borella, e il sindaco Andrea Serrao, che hanno accolto l’assessore regionale a Turismo e Cultura Vittoria Poggio e il presidente di Cia Piemonte Gabriele Carenini.

Tanti gli appuntamenti in cartellone tra cui "Baraccando, camminando e campeggiando in riva al Po", iniziativa nata alcuni anni orsono quasi per caso e che da subito ha fatto breccia negli appassionati dell’ambiente fluviale, delle camminate e del tempo libero trascorso a contatto con la natura, in programma sabato 20 e domenica 21 maggio, ma anche il già annunciato concerto dei Nomadi (che si esibirono anche nel lontano 1974 durante la prima edizione della Sagra del Peperone, nda) calendarizzato sabato 24 giugno al campo sportivo "Filippo Raciti", oltre alla tradizionale Sagra che si terrà sul finire di agosto accompagnata, nella giornata di domenica, da San Satiro Agrifood organizzata in stretta collaborazione con la Cia, evento quest’ultimo che negli ultimi anni ha registrato un’importante svolta dal punto di vista qualitativo.