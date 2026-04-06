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Cultura

06 aprile 2026

06 aprile 2026 Casale Monferrato

Stagione teatrale Dal 10 aprile al Municipale un tris di spettacoli “A dance tribute to the art of Football” per la danza contemporanea

Coreografo norvegese. Per lo spettacolo di danza (foto Knut Bry)

di a.mo.

Venerdì 10 aprile alle ore 21 il Teatro Municipale di Casale ospiterà, per la rassegna We Speak Dance della Fondazione Piemonte dal Vivo, lo spettacolo di danza contemporanea “A dance tribute to the art of Football”. Biglietti in vendita sul sito vivaticket.com Danza e calcio, piroette e goal, cosa hanno in comune? La prima è stata a lungo un privilegio delle classi sociali più abbienti, mentre il secondo è lo sport della “working class” ma, in fondo, cos’è una partita di calcio se non uno spettacolo in cui giocatori e pubblico vivono novanta minuti di collettiva esaltazione?

Il coreografo norvegese Jo Strømgren con A dance tribute to the art of football rende omaggio e indaga una pratica sportiva che non ha eguali, portando in scena agonismo, frustrazione, rabbia e gioia.

In scena ininterrottamente dal 2009, contraddistinta da una comicità fisica e spesso velata di significati politici, questa rappresentazione utilizza un linguaggio inventato e voci fuori campo che la rende fruibile a un pubblico internazionale.

Mercoledì 22 e giovedì 23 aprile alle ore 21 la stagione del Municipale si conclude con “Anna Cappelli”, testo di Annibale Ruccello, regia Claudio Tolcachir, scena Cosimo Ferrigolo, luci Fabio Bozzetta, foto Alfredo Toriello, per una produzione Carnezzeria; co-produzione Teatri di Bari, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, in collaborazione con AMAT & Teatri di Pesaro per RAM.

Una stanza tutta per sé, un teatro tutto per sé. Valentina Picello riempie il palco portando in scena una donna che lotta tra il desiderio di autodeterminazione e la mancanza di risorse per realizzarlo. Anna Cappelli, firmato da Annibale Ruccello, è incentrato sul cambiamento del ruolo della donna nel tempo, e scava nei labirinti della mente di un personaggio inconsueto e pullulante di contraddizioni.Il testo mescola humor e tragedia, generando un sorriso doloroso, un ossimoro che fa commuovere e imbarazzare allo stesso tempo. Uno spettacolo in grado di percorrere il terreno dell’animo umano nella sua totalità, immergendo la protagonista in una sorta di discarica che accoglie gli elettrodomestici più disparati. I biglietti per entrambi gli spettacoli sono in vendita sul sito vivaticket.com.

Martedì 21 aprile alle ore 21 tutto esaurito da tempo al Municipale per Promessa d’Amore, lo spettacolo de “I Legnanesi”: un viaggio nei sentimenti più profondi questa storia che inizia con una notizia incredibile annunciata da un Giovanni triste ed abbattuto e accettata con stupore e clamore da un’effervescente e sempre in forma Mabilia e con gioia incontenibile da una Teresa spumeggiante come mai abbiamo visto!

Forse i nostri consorti Teresa e Giovanni per uno strano errore di scartoffie comunali non sono mai stati sposati…vi immaginate? Come sarebbe la vostra vita se un giorno qualcuno vi comunicasse che la persona con la quale credete di essere sposati da più di 40 anni non è mai stata la vostra, o il vostro consorte? Provate a pensare all’impatto che questa notizia potrebbe avere sulla vostra vita e quella dei vostri figli! Un caos, una bomba, una miscela esplosiva di malintesi, imprevisti, gag divertenti e colpi di scena...