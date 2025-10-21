Articolo »

Attualità

21 ottobre 2025

21 ottobre 2025 Casale Monferrato

Iniziativa "Un Albero per la Salute" all'ospedale Santo Spirito La cerimonia di piantumazione

di r.m.

«L'Asl Al, in collaborazione con Fadoi Green e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, ha celebrato oggi, martedì 21 ottobre, una significativa cerimonia di piantumazione presso l'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, nell'ambito del progetto nazionale "Un Albero per la Salute"».

Lo fa sapere l'Asl Al che spiega: «L'evento, che si è tenuto alle ore 9,30, ha visto la partecipazione dell'assessore Regionale alla Sanità, Federico Riboldi, del sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, dei rappresentanti delle istituzioni, dei Carabinieri, del personale sanitario e di tutti i responsabili di struttura, tra cui il direttore della S.C. di Cardiologia, Federico Nardi, recentemente nominato Coordinatore della Rete Cardiovascolare della Regione Piemonte, uniti nell'intento di rafforzare il legame tra la cura della persona e la salute dell'ambiente. La piantumazione di un nuovo albero simboleggia concretamente l'impegno verso un approccio "One Health", riconoscendo che il benessere delle persone è indissolubilmente legato a quello del nostro ecosistema».

La giornata «ha rappresentato "segno di alleanza tra scienza, natura e istituzioni", come recitava il motto dell'iniziativa e testimonia la volontà dell'ASL AL e della Regione Piemonte di integrare la sostenibilità ambientale nelle proprie attività ospedaliere. Il progetto, promosso a livello nazionale da FADOI e Arma dei Carabinieri, mira a creare una rete di "boschi diffusi" all'interno delle aree ospedaliere italiane, contribuendo alla biodiversità e al miglioramento della qualità dell'aria».

«Questa iniziativa dimostra che la sanità è cura e assistenza - ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi presente all'evento - ma anche prevenzione, innovazione e impegno per la salute futura del nostro territorio. La Regione Piemonte sostiene con convinzione progetti come questo, che valorizzano il ruolo degli ospedali come presidi di salute a 360 gradi: luoghi di cura, ma anche di educazione sanitaria, ricerca e sostenibilità ambientale, al servizio dell’intera comunità».

«Siamo orgogliosi di aver preso parte attiva in questo importante progetto 'Un Albero per la Salute'» ha commentato il direttore generale dell'Asl Al, Francesco Marchitelli. «Questo albero è un simbolo della nostra alleanza con la natura, un promemoria costante che un ambiente sano è il primo passo verso la salute di tutti».

Il direttore amministrativo, Stefano Bergagna e il direttore sanitario, Massimo D'Angelo, presenti all'evento, «hanno ringraziato il Fadoi, l'Arma dei Carabinieri e le istituzioni regionali per aver reso possibile questa importante giornata».