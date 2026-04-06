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Scuola

06 aprile 2026

06 aprile 2026 Valenza

Open Day Sabato 11 aprile porte aperte al Gem di Valenza Per il biennio formativo 2026-28

di m.c.

Sabato 11 aprile alle 10,30 a Valenza, nella sede di via Carducci 4, è in programma un open day di presentazione dei corsi Gem.

I ragazzi interessati al biennio formativo 2026-28 saranno accolti dallo staff della scuola e potranno visitare le aule, di cui una informatica con stampanti 3D per cere e resine, il laboratorio di taglio delle pietre preziose per poi trasferirsi in viale Dante per una breve visita nei laboratori di oreficeria, incassatura e gemmologia, realizzati lo scorso anno usufruendo dei Fondi Pnrr e dotati di strumentazione all’avanguardia.

Durante l’incontro verranno fornite tutte le delucidazioni necessarie per illustrare i programmi dei corsi post diploma che, al termine del biennio, consentiranno agli allievi che supereranno la prova finale, di conseguire, oltre al diploma di quinto livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF), anche un attestato rilasciato dal principale istituti italiano di classificazione e di valutazione delle gemme.

Il GEM fa parte dell’ITS TAM Biella, nato nel 2011 per volere della Regione Piemonte e del Ministero dell’Istruzione con l’appoggio concreto degli stessi imprenditori del comparto tessile. Ha da sempre l’obiettivo di garantire il futuro del Made in Italy, preparando figure altamente qualificate.

Oltre ai piani di studio concordati con le imprese del territorio secondo il fabbisogno occupazionale (1800 ore di cui un terzo trascorso nelle aziende), la scuola si affida a professionisti del settore con comprovate competenze e a insegnanti che provengono direttamente dalle imprese per garantire una formazione completa e gratuita che abbraccia tutta la filiera.

A Valenza nel 2022, con gli stessi criteri è stata aperta la sezione dedicata al gioiello, GEM-Gioielleria Educazione Moda, dove sono stati avviati i corsi di Gemmologia e Oreficeria. Mediamente nel 93% dei casi i diplomati hanno trovato lavoro nell’arco di un anno dalla conclusione del percorso formativo, inerente alle materie studiate.