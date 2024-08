Articolo »

30 agosto 2024 Conzano

Rassegna "Colline in Festa" inizia dal Migration as Art Museum, il Museo delle Migrazioni di Conzano Primo appuntamento sabato 31 agosto

Stephen Copland. Artista australiano

di Paolo Giorcelli

Si aggiunge anche il MASA – Migration as Art Museum, il Museo delle Migrazioni inaugurato nell’agosto 2023 in via Mezzavilla da Stephen Copland e Meredith Brice, alle consuete location – Villa Vidua e Auditorium San Biagio - di “Colline in Festa”, il cui nuovo cartellone esordirà nel weekend e calerà il sipario domenica 6 ottobre con un ampio palinsesto di arte, cultura, musica e spettacolo.

Proprio al MASA i coniugi-artisti Copland e Brice introdurranno sabato 31 agosto, alle 16, Herman Bashiron Mendolicchio, il primo ospite della residenza artistica “Quentin Bryce”, intitolata all’omonimo Governatore Generale d’Australia dal 2008 al 2014, venuta in visita nel 2011 a Conzano, terra d’origine di migliaia di migranti italiani approdati fra Otto e Novecento agli antipodi dello Stivale. Mendolicchio esporrà il suo lavoro di ricercatore in diverse discipline, territori e culture, ponendolo peraltro in relazione con i progetti del Migration as Art Museum, e condividerà i risultati della residenza creativa nel borgo.

Nella stessa giornata, alle 17, a Villa Vidua l’artista Danièle Sulewic, pronta a tagliare domenica, alle 18, il nastro della personale retrospettiva “Un Bestiario Insolito - Giardini Incantati” condurrà un laboratorio per bambini e ragazzi durante il quale, utilizzando pezzi di carta colorati e pennarelli, creerà un personaggio, mezzo uomo e mezzo animale, ispirato al “bestiario” in mostra.

Apprezzata e abile scenografa, nata a Parigi ma residente in Liguria da oltre un trentennio, Danièle Sulewic ha operato a stretto contatto con Emanuele Luzzati e vanta una lunga e continuativa collaborazione come costumista con il Teatro della Tosse di Genova, fondato nel 1975 dallo stesso “Lele”. Il suo modo di affrontare la scenografia prevede l’utilizzo, quasi sperimentale, di materiali per certi versi insoliti, come la ceramica associata alla più “luzzatiana” stoffa. E proprio quest’ultimo materiale diventa per lei il supporto con il quale può dare libero sfogo alla sua fantasia. “Un Bestiario Insolito - Giardini Incantati” aprirà i battenti domenica alle 18, nella nobile residenza, e sarà visitabile tutte le domeniche, fino al 6 ottobre, dalle 15 alle 19. Ancora nella serata di domani, verrà replicata, dalle 18, nell’Area Gioco del Pallone, la Notte in Tenda sotto le stelle per i più giovani. È, invece, calendarizzata mercoledì prossimo, 4 settembre, la gita all’Acqua Novella di Spotorno.

Il programma di “Colline in Festa” si sposterà, quindi, all’Auditorium di San Biagio che si prepara ad accogliere, dal 1° all’8 settembre, i musicisti “junior” coinvolti nei Cantieri Musicali, i corsi di musica della neo costituita camera dell’Associazione GlobArte promossi dai violinisti Giacomo Agazzini e Daniel Roberts, dal violista Mauro Righini e dal violoncellista Silvio Righini: quest’anno il corpo docenti si arricchisce, peraltro, del violinista e psicanalista Luca Zendri che offrirà un incontro sulla gestione dell’ansia da concerto e sul rapporto con il proprio strumento dal titolo “Tra inferno e paradiso: viaggio nell'inconscio di uno studente di Conservatorio”.

I concerti degli studenti – è previsto l’arrivo di delegazioni da Germania e Giappone, si terranno venerdì 6 e sabato 7 alle 21 e domenica 8 settembre alle 11: l’ultimo recital anticiperà nel tardo pomeriggio, alle 18, la conferenza di Paola Gribaudo, Presidente dell’Accademia Albertina di Torino, “Tra il Monferrato e l’Australia di Ezio Gribaudo”.

Una settimana dopo, domenica 15 settembre, verranno restituiti alla cittadinanza i riqualificati Parco, Torre Civica e Auditorium San Biagio, già cinquecentesco Oratorio sede della Confraternita dei Batù, tutti e tre inclusi nel cantiere di restauro conservativo e di recupero funzionale della Rocca di San Biagio come "polo culturale e osservatorio sul paesaggio UNESCO": seguirà lo spettacolo “Il sogno di Carlo Vidua”, a cura di Ramona Bruno e Giacomo Capra.

Tre giorni dopo, mercoledì 18 settembre, a San Maurizio riaprirà al pubblico alle 21 la Biblioteca Civica, in attesa della Festa Patronale solennemente celebrata nella frazione domenica 22 settembre, alle 11:30, alla presenza del Vescovo Gianni Sacchi e completa del tradizionale Gran Fritto Misto presso il Ristorante Le Terre Rosse (prenotazioni entro giovedì 19 settembre al numero 0142 925285).

Faranno ritorno nel concentrico gli ultimi due appuntamenti della kermesse. Domenica 29 settembre, alle 16, Luana Ceruti illustrerà all’Auditorium San Biagio il libro “La ragazza della 9”. Una settimana dopo, domenica 6 ottobre, Villa Vidua incornicerà, alle 15, il laboratorio di scrittura per adulti “Dall’immagine alla parola” condotto dal direttore del Teatro della Tosse Amedeo Romeo. Tutte le manifestazioni saranno a ingresso libero.