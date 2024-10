Articolo »

Scuola

08 ottobre 2024

08 ottobre 2024 Casale Monferrato

Debutterà nel 2025 Il primo corso italiano di Alta Specializzazione in Profumeria Promosso dal For.Al di Casale Monferrato

di r.m.

Il primo corso italiano di Alta Specializzazione in Profumeria è ideato in esclusiva da For.Al e dall’Associazione culturale Per Fumum, con la partecipazione dell’Istituto Isipca di Versailles, dell’Università del Piemonte Orientale e supportato da aziende leader nel settore come Capua 1880, Mane e Paglieri Profumi.

ASP - Alta Scuola Profumeria, questa la denominazione del percorso formativo, è rivolto sia ai neofiti che ai professionisti, prevede la collaborazione di docenti universitari dell’Upo (Università del Piemonte orientale) e professionisti affermati del settore che coordineranno 300 ore di formazione teorica, 200 ore di formazione tecnica e 400 ore di stage presso aziende leader. Un piano didattico che farà di ASP un nuovo punto di riferimento formativo, accogliendo il futuro dell’arte del profumo in Italia e nel mondo.

Il corso debutterà nel 2025, avrà una durata di circa dodici mesi e le lezioni si terranno presso la sede For.Al di Casale Monferrato, l’Università del Piemonte Orientale e la sede Isipca di Versailles e Grasse, con successivo svolgimento di un periodo di stage all’interno di aziende partner selezionate.

«Il mercato globale dei profumi è in costante crescita, si prevede di raggiungere i 52,7 miliardi di dollari entro il 2025, spinto dalla domanda di profumi di lusso e dall’innovazione produttiva - riferisce Alessandro Traverso, presidente di For.Al, aggiungendo che - ASP rappresenta un percorso formativo innovativo, volto a sviluppare attitudini e potenzialità personali attraverso competenze specifiche e un metodo di lavoro consolidato».

Il corso è a numero chiuso e rivolto a diplomati di scuola superiore, si richiedono conoscenze di chimica di base e una buona padronanza della lingua inglese, requisito quest’ultimo necessario per la frequenza delle lezioni all’estero. Gli studenti dovranno superare un test motivazionale d’ingresso. Al termine del corso, oltre all’attestato di frequenza e profitto, sono previsti attestati specifici per alcuni moduli formativi.

«For.Al si rinnova in continuazione – ha aggiunto il presidente Traverso – e con questo nuovo corso, che sarà ospitato nella nuova sede ristrutturata e recentemente inaugurata, getta solide basi per importanti collaborazioni in chiave futura».

Informazioni ulteriori nella sede For.Al di Casale Monferrato, in via Trevigi, n.16, telefono 0142 75532, mail: casale@foral.org.