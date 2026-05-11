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Comprensorio

11 maggio 2026

11 maggio 2026 Grana

Nel Moncalvese Numeri in crescita per il Trekking del Monferrato a cavallo Alla scoperta del territorio tra borghi e vigneti.

Il trekking a cavallo ha attraversato il Monferrato

di Alessandro Anselmo

Numeri in crescita per la terza edizione del Trekking del Monferrato, la manifestazione divenuta in pochi anni un appuntamento fisso per appassionati di cavalli. Una novantina di iscritti arrivati da tutta Italia accomunati dalla passione per i cavalli hanno vissuto un intenso weekend tra le colline monferrine.

Organizzato da Andrea Acuto insieme ai Cavalieri del Vin Brulé e al Nucleo de Criadores de Caballos Criollos de Italia (NCCCI), il trekking ha portato alla scoperta del territorio moncalvese attraverso vigneti e borghi. Protagonista il comune di Grana, punto di partenza e arrivo del trekking. Prima tappa a Casorzo, venerdì 1 maggio, con pranzo presso la Cantina, il giorno dopo circa 80 cavalli hanno raggiunto Camagna attraverso un percorso di 40 chilometri tra andata e ritorno, seguendo i sentieri collinari.

Ultima tappa domenica con l’Anello del Benessere: 12 chilometri intorno a Grana. Il tragitto si è chiuso con il pranzo curato dalla pro loco. Soddisfatto Andrea Acuto che fatto da trait d’union tra i diversi enti: “il trekking, nato come un momento di condivisione tra amici, ha raggiunto la sua piena maturità: non solo per il numero di partecipanti, ma anche per la qualità dell’esperienza vissuta. Erano presenti cavalli con i loro proprietari da numerose province del Piemonte, dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, dal Trentino, dalla Lombardia, dalla Liguria, dal Veneto, dalla Calabria e dalla Campania, a testimonianza che il cavallo unisce sempre, anche quando ci dividono centinaia di chilometri”.