22 giugno 2021

22 giugno 2021 Trino

Da trasmettere a Sogin Deposito nazionale scorie: le osservazioni e le proposte della Regione Piemonte Marnati: «Abbiamo ascoltato i territori in merito a criticità che non erano state inserite nella Cnapi»

di r.m.

Un documento di 130 pagine. un’istruttoria tecnica che «ha visto coinvolti funzionari regionali, competenti nei vari settori presi in considerazione per l’elaborazione della Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), e tecnici di Arpa, quello che la Giunta regionale ha approvato per la trasmissione alla Sogin. Al suo interno osservazioni e proposte tecniche con una duplice finalità: da una parte verificare la corretta applicazione dei criteri utilizzati da Sogin per l’esclusione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico (carta pubblicata il 5 gennaio scorso) e dall’altra fornire dati ed elementi di approfondimento per la redazione della Cnai, ovvero la Carta nazionale delle aree idonee, senza esprimere un giudizio di merito sull’idoneità o la non idoneità dell’area».

Lo riferisce la Regione Piemonte: «Le osservazioni riguardano temi specifici, come sismicità, geologia, idrogeologia, acque sotterranee, trasporti, risorse agricole, aree naturali protette, aree dismesse, industrie “Seveso”, urbanistica e tutela del paesaggio. L’utilizzo delle banche dati più aggiornate e il riferimento ai documenti di pianificazione e programmazione più recenti, hanno permesso infatti di mettere in luce alcuni aspetti che non sono stati presi in considerazione nell’elaborazione della Cnapi e per i quali la Regione chiede di effettuare approfondimenti e che vengano tenuti in conto nella successiva fase di elaborazione della Cnai. Si citano, ad esempio i riferimenti alla presenza di depositi alluvionali di età olocenica, a più recenti studi sulla fagliazione condotti nell’area del Monferrato e nella piana alessandrina, al riferimento agli eventi alluvionali che hanno interessato nel novembre del 2019 alcune aree dell'Alessandrino e che non vengono menzionati».

«Abbiamo ascoltato i territori in merito a criticità che non erano state inserite nella Cnapi - commenta l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – E anche sulla base di queste abbiamo prodotto integrazioni che, possiamo dire, escludono i siti che sono stati individuati. I dati e le informazioni forniti nel documento dovranno dunque servire a Sogin per garantire che le aree che saranno individuate nella Cnai terranno conto di tutti gli approfondimenti richiesti come ad esempio in materia di aree naturali protette, presenza di produzioni agricole o tutela del paesaggio».