07 dicembre 2021

07 dicembre 2021 Valenza

Sanità Ex Mauriziano: «Meglio due strutture nuove o un ospedale vecchio?» Interviene il sindaco di Valenza, Maurizio Oddone

di r.m.

«La comunicazione della Regione Piemonte che i fondi del ‘PNRR-Missione 6 – Salute’ verranno utilizzati per una Casa di Comunità ed un Ospedale di Comunità costituiscono un risultato ampiamente positivo per Valenza».

Così dichiara il sindaco di Valenza, Maurizio Oddone: «La città si troverà ad avere due strutture completamente nuove e costruite a misura con le esigenze sue e del territorio, anziché dover provvedere alla ristrutturazione di una struttura ormai segnata dal tempo quale è l’ex Mauriziano, per la quale si sarebbero dovuti spendere i fondi per l’acquisto e la messa a norma».

Questo «non è un cambio di direzione, semplicemente quando si era parlato del recupero dell’ex Mauriziano era l’ottobre del 2020 e dei fondi del PNRR era nebulosa la destinazione. Tengo a sottolineare che da ottobre dello scorso anno ad oggi tutti gli ambulatori dell’ex Mauriziano sono stati mantenuti in servizio, se ne aggiungeranno altri e verrà potenziata la medicina territoriale come abbiamo sempre chiesto. Ai valenzani dico: meglio, avendone la possibilità, avere una struttura nuova, anzi due, con i fondi PNRR, o sprecare soldi dei contribuenti per un ospedale già datato in partenza?».